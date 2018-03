Cambridge Analytica. Facebook perdeu 80 mil milhões de dólares

RTP28 Mar, 2018, 11:29 / atualizado em 28 Mar, 2018, 11:30 | Mundo

Desde 16 de março, quando o Facebook suspendeu a Cambridge Analytica de usar a plataforma que a empresa já perdeu em bolsa cerca de 18%, o que representa uma perda no valor de mercado de cerca de 80 mil milhões de euros, de acordo com dados da CNN. O escândalo tem afetado o próprio índice tecnológico Nasdaq, que caiu 6%.



Depois de apelos repetidos nesse sentido, Mark Zuckerberg terá decidido testemunhar perante o Congresso norte-americano, de acordo com várias fontes citadas pela CNN. Os responsáveis pelos três gigantes digitais Facebook, Twitter e Facebook foram convidados formalmente a testemunhar sobre a proteção de dados pessoais a 10 de abril.



Washington deverá ser assim o centro do debate, deixando Londres na sombra. Na terça-feira, Mark Zuckerberg tinha feito saber que não iria testemunhar perante o Comité do Parlamento britânico, enviado em sua representação outros altos funcionários da empresa.



Ontem mesmo o antigo funcionário da Cambridge Analytica Christopher Wylie afirmava em entrevista que os dados pessoais de 50 milhões de utilizadores do Facebook teriam sido igualmente usados para influenciar o voto no referendo sobre o Brexit, além da campanha eleitoral norte-americana.



O movimento de companhias que anunciam a sua saída do Facebook continua. Desta feita, foi a revista Playboy a anunciar que iria abandonar a rede social, justificando a medida com “preocupações sobre a forma como é usada a informação pessoal dos utilizadores, tornando claro que devemos abandonar a plataforma”, escreveu no Twitter Cooper Hefner , filho do fundador da revista. Na passada semana, o milionário da tecnologia Elon Musk tinha apagado as suas páginas no Facebook.