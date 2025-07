Cambridge Analytica. Zuckerberg evita julgamento milionário ao firmar acordo no processo sobre privacidade no Facebook

O julgamento do caso Cambridge Analytica que começou esta quarta-feira, em Delaware, ficou resolvido em 24 horas.







Mark Zuckerberg e outros antigos parceiros das tecnológicas enfrentavam uma queixa por não terem protegido a privacidade de milhões de utilizadores.

84 milhões de utilizadores do Facebook



Os acionistas da Meta decidiram acusar Mark Zuckerberg e outros parceiros, como a ex-diretora de operações Sheryl Sandberg e os investidores Marc Andreessen e Peter Thiel, por negligência ao permitirem violações repetidas da privacidade de utilizadores do Facebook.







Em causa estava o escândalo da Cambridge Analytica que eclodiu em 2018, quando foi revelado como esta empresa de consultoria política conseguiu desviar os dados de 84 milhões de utilizadores da rede social Facebook sem consentimento.





Por sua vez, a Cambridge Analytica estava envolvida na campanha de Donald Trump durante as presidenciais norte-americanas de 2016.







Isto é, a Cambridge Analytica conseguiu construir perfis psicológicos muito detalhados que depois foram usados para campanhas de manipulação política, especialmente quando Trump foi eleito pela primeira vez e no referendo do Brexit, no Reino Unido.



Oito mil milhões de dólares



Neste processo os acionistas da Meta apontaram o dedo ao CEO e pediram em tribunal que Zuckerberg e parceiros pagassem do seu bolso - através dos seus próprios bens - os oito mil milhões de dólares (6,9 mil milhões de euros) referentes às multas e honorários dos advogados após o escândalo que custaram à plataforma.







Os acionistas acusaram ainda o CEO da Meta de violar conscientemente um acordo de 2012 com as autoridades dos EUA que obrigava a plataforma a proteger os dados dos utilizadores.





A acusação disse creditar também que Mark Cuckerberg, não só falhou no dever de monitorizar, mas também procurou ativamente sufocar o assunto.





Os réus negaram todas as acusações, descrevendo-as como “reivindicações extremas”. Neste segundo dia, os acusados deveriam ser ouvidos no julgamento, mas um acordo súbito aceite pelas partes salvou-os de comparecerem no tribunal de Delaware.





Assim, citando a agência Reuters, o acordo foi anunciado nesta quinta-feira, no segundo dia do julgamento, porém os detalhes financeiros ou compromissos assumidos pelas partes não foram divulgados.





Nenhum dos advogados de defesa se manifestou na audiência.





O advogado dos acionistas, Sam Closic, afirmou que o entendimento entre as partes "foi alcançado rapidamente".







A Meta ainda não reagiu ao acordo.