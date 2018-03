Camiões com ajuda humanitária entram em Ghouta

Sandra Salvado - RTP05 Mar, 2018, 11:17 / atualizado em 05 Mar, 2018, 11:55 | Mundo

As Nações Unidas confirmam que, juntamente com os parceiros no terreno, vão fazer chegar "ajuda humanitária a Douma, Ghouta Oriental, com um comboio de 46 camiões que transporta medicamentos e alimentos para 27.500 pessoas".



Estes são os primeiros camiões a entrar no enclave desde o início da ofensiva, em meados de fevereiro.



O coordenador da ONU para as questões humanitárias na Síria, Ali al-Zaatari, que viajou na dianteira do comboio, já manifestou o desejo de que a operação desta segunda-feira, que visa prestar assistência à população e às graves carências de alimentos e medicamentos, seja "seguida de outras mais".



“Não existe contradição entre uma trégua e as operações de combate"

"Não estamos limitados pelas cinco horas. Dissemos que era uma duração impossível para qualquer comboio humanitário. Organizámos e negociámos doze a dezasseis horas para este comboio. Descarregá-lo irá levar muitas horas, por isso talvez saiamos de Douma muito depois do anoitecer", explicou o responsável da ONU.O comboio de ajuda humanitária entrará em Ghouta Oriental durante as cinco horas de cessar-fogo diárias, por um período de 30 dias, estabelecidas pela resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na passada terça-feira.A ONU prevê ainda realizar outra ação na quinta-feira e disse já ter recebido "as autorizações" para desencadear a ajuda humanitária "a 70 mil pessoas" no enclave.De acordo com os números avançados esta segunda-feira pelo Observatório Sírio dos Direitos do Homem, 14 civis morreram na sequência de ataques aéreos das forças de Bachar al-Assad, horas antes da chegada prevista dos camiões com ajuda humanitária.Segundo esta organização não-governamental, o Presidente Bachar al-Assad está determinado em continuar a ofensiva iniciada no dia 18 de fevereiro. O regime de Damasco é apoiado pela Rússia que tem forças e meios no terreno.Um funcionário da Organização Mundial de Saúde denunciou à agência Reutersque as forças governamentais retiraram dos camiões material cirúrgico e kits para tratar feridos antes de autorizarem a comitiva a partir dos armazéns para Ghouta.A operação contra o enclave rebelde de Ghouta Oriental vai continuar. Quem o garante é o próprio presidente sírio, Bashar al-Assad que, independentemente das críticas de que tem sido alvo, afirmou no domingo que “não há contradição entre uma trégua e operações de combate. O progresso obtido ontem e anteontem em Ghouta pelo Exército Árabe da Síria foi conquistado durante esta trégua”, disse Assad aos jornalistas.“Portanto, devemos continuar com a operação em paralelo à abertura do caminho para que os civis saiam.”Assad referia-se ao cessar-fogo diário de cinco horas, decidido de forma unilateral a pedido da Rússia, que apoia o regime sírio. Uma pausa nos combates que os Estados Unidos já consideraram "uma piada" e que a ONU já afirmou não estar a produzir efeitos, sendo um “castigo coletivo de civis” que é “simplesmente inaceitável”.As denúncias do Ocidente de uma situação humanitária catastrófica para a população síria foram classificadas no domingo por Bashar al-Assad como uma "mentira rídicula".De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os bombardeamentos na Síria já fizeram mais de 650 mortos civis no espaço de duas semanas.