Foto: Jeffrey Phelps - EPA

Falta menos de um mês para eleições presidenciais nos EUA. Kamala Harris visitou um centro de doações para as vitimas do furacão Helene. Donald Trump voltou à cidade onde foi alvejado, na Pensilvânia. Subiu ao palco com proteções à prova de bala no púlpito e, no fim, convidou Elon musk para discursar.