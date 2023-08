Canadá alerta comunidade LGBT para riscos em viagens aos EUA

recomenda o executivo canadiano na sua página de aconselhamento sobre viagens.O termo 2SLGBTQI+ é o usado oficialmente pelo Governo do Canadá para se referir a esta comunidade, sendo que o "2S" se refere a "pessoas de dois espíritos", feminino e masculino.Uma porta-voz da agência governamental Global Affairs Canada explicou à CBC News que, "desde o início de 2023,de afirmação do género, assim como a sua participação em eventos desportivos".

Este tipo de avisos sobre viagens lançados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá abrange, habitualmente, países associados a violações dos direitos das pessoas LGBT, como a Rússia, Egito ou Uganda.

Questionada sobre o alerta do Governo, a vice-primeira-ministra canadiana, Chrystia Freeland, frisou que esta decisão não é política., elucidou.Freeland não respondeu quando questionada sobre se houve alguma conversa entre Otava e Washington antes de a recomendação do Governo ter sido atualizada.O Canadá, país com cerca de 40 milhões de habitantes, tem aproximadamente um milhão de pessoas LGBT, segundo a empresa Statistics Canada.Os Estados Unidos são o destino número um da população canadiana, com 2,8 milhões de visitas registadas apenas no último mês de junho.

Comunidade LGBT enfrenta “estado de emergência”

A recomendação do Governo canadiano chega numa altura em que, nos Estados Unidos, aumentam as leis contra pessoas LGBT por parte de políticos conservadores.Em junho, o Supremo Tribunal dos EUA autorizou pela primeira vez que, ao decidir a favor de uma designer gráfica que se recusou a prestar serviços a casais homossexuais.Antes disso, em maio, o governador republicano do Estado da Florida, Ron deSantis, assinou leis que proíbem menores de se submeterem a tratamentos médicos para mudança de sexo e de assistirem a espetáculos, restringindo também o uso de pronomes neutros em salas de aula.Em março, foi o governador do Tennessee quem passou legislação aà juventude transgénero.A Human Rights Campaign, maior grupo de defensores dos direitos LGBT nos Estados Unidos, disse em junho que os americanos desta comunidade estavam a enfrentar um estado de emergência devido às novas legislações.