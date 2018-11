Canadá aumenta quota de imigração em 2021 para 350 mil

Lusa01 Nov, 2018, 09:20 | Mundo

O novo plano de quotas inclui para 2019 (330.800) e 2020 (341 mil), como Otava já tinha anunciado.

A principal novidade ocorre em 2021, com o Canadá a pretender autorizar 350 mil vistos para a residência permanente no país, ou seja, mais 40 mil do que era previsto.

"Este novo plano dos níveis de imigração para vários anos apoia os empregadores canadianos e as suas empresas, assegurando que têm os trabalhadores especializados que necessitam para estimular a inovação e ajudar o Canadá na vanguarda da economia global", disse Ahmed Hussen.

O ministro da Imigração, Cidadania e Refugiados do Canadá, citado no comunicado, sublinhou ainda que o objetivo é dar continuidade à base sólida lançada no ano passado.

"Aumentar a imigração económica vai ajudar o Canadá a permanecer competitivo e a atrair novos valores de várias partes do mundo", realçou.

Em 2021 estes novos imigrantes podem representar quase 1% da população canadiana, sobretudo através de programas económicos para colmatar as necessidades laborais.

Os `recém-chegados` estão a ser importantes no sucesso das empresas canadianas e no seu crescimento, como é o caso da expansão do setor de tecnologias de informação e comunicação, onde um terço dos empregados são imigrantes.

A imigração é um pilar central do futuro sucesso económico do país, tendo pela frente desafios como o envelhecimento da população.

O Canadá planeia ainda aceitar gradualmente aumentar o número de refugiados sob a reunificação familiar e programas de patrocínio de 43 mil para 51.700 em 2021.

Recorde-se que no ano passado o número de deslocados atingiu o recorde de 68.5 milhões, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.