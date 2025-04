Canadá dá 6 milhões de euros para resposta à seca extrema na província moçambicana de Gaza

O financiamento é destinado ao "Projeto Integrado de Resposta à Emergência para Comunidades Afetadas pela Seca Induzida pelo `El Niño`, (Precase)", iniciativa do Governo moçambicano em parceria com algumas organizações não-governamentais (ONG) e visa "mitigar os efeitos da crise climática e alimentar" na província, segundo uma nota da Oxfam, uma das ONG envolvidas no programa, divulgada hoje.

"Esta iniciativa surge como uma resposta urgente aos impactos da seca extrema causada pelo fenómeno climático, garantindo apoio essencial às comunidades mais vulneráveis. Com um investimento de 9,5 milhões de dólares canadianos", refere.

Segundo a ONG, o projeto vai melhorar as condições das comunidades vulneráveis da província.

"Com a duração de 18 meses (até junho de 2026), a intervenção abrangerá os distritos de Chigubo, Chicualacuala e Massangena, beneficiando 155.386 indivíduos, incluindo mulheres, raparigas, idosos e famílias chefiadas por mulheres", explica.

O projeto pretende, entre outros objetivos, fortalecer o acesso à água potável segura, promover práticas adequadas de saneamento e higiene, além de reforçar os serviços de proteção para grupos em situação de risco, avança ainda a nota.

"Este projeto desempenha um papel crucial no fortalecimento da resiliência comunitária em resposta ao agravamento das condições de insegurança alimentar, nutricional e acesso à água na região. A abordagem integrada visa não apenas oferecer suporte emergencial, mas também criar soluções sustentáveis aumentando a capacidade de resiliência das populações locais para que possam enfrentar futuros desafios climáticos", acrescenta.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O `El Niño` é uma alteração da dinâmica atmosférica causada por um aumento da temperatura oceânica. Este fenómeno meteorológico está também a provocar chuvas torrenciais na África oriental, que já causaram centenas de mortos em vários países, como Quénia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia.