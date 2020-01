Canadá diz que é tempo de fazer justiça pelos familiares das vítimas

O primeiro-ministro do Canadá exige uma cooperação total por parte das autoridades iranianas, após a admissão de culpa no acidente aéreo com avião ucraniano, que provocou 176 mortos. Justin Trudeau diz que é tempo de trazer justiça aos familiares das vítimas.