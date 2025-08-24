Canadá e Suécia anunciam novos acordos de ajuda e cooperação militar

Carney confirmou que o seu país vai prestar ajuda militar no valor de 2 mil milhões de dólares canadianos (aproximadamente 1,2 mil milhões de euros) sob a forma de "aviões não tripulados, veículos blindados e outros recursos críticos" para a guerra com a Rússia.

"A Ucrânia está na linha da frente na luta pela liberdade e soberania. Após três anos de guerra, os ucranianos precisam urgentemente de mais equipamento militar", disse Carney durante a sua visita, acompanhado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Jonson, por sua vez, assinou uma "declaração de intenções" para um acordo de produção conjunta de defesa com o seu homólogo ucraniano, Denis Shmygal.

Este acordo, anunciou Shmygal na sua conta na rede social X, "fortalecerá a cooperação em projetos da indústria de defesa, garantirá a sustentabilidade e a reciprocidade e expandirá o intercâmbio de tecnologia para fortalecer ambos os países".