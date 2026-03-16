Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido "profundamente preocupados" com escalada da violência no Líbano

Governo do Iraque denuncia ameaças à "segurança e estabilidade"
As autoridades iraquianas denunciaram uma série de ataques que visaram um hotel em Bagdade, a embaixada dos EUA e um campo petrolífero no sul do país na noite de segunda-feira, descrevendo-os como ameaças à "segurança e estabilidade".
"Estes atos criminosos têm repercussões graves para o nosso país e prejudicam os esforços do governo na reconstrução e na prosperidade", acrescentou.
Wall Street fecha em alta com acalmia no mercado petrolífero
A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, a aproveitar uma acalmia no mercado petrolífero, no início de uma semana que vai ter uma reunião da Reserva Federal (Fed).
Os resultados de sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,83%, o tecnológico Nasdaq progrediu 1,22% e o alargado S&P500 ganhou 1,01%.
A baixa das cotações do petróleo "foi o principal motor da subida das cotações hoje", comentou Patrick O`Hare, da Briefing, em declarações à AFP.
As cotações do petróleo baixaram hoje dada a perspetiva de uma libertação acima do previsto de reserva estratégicas e as esperanças de uma melhoria da circulação de petroleiros no Estreito de Ormuz.
Com uma baixa simultânea dos rendimentos das obrigações, foi criado "um bom ponto de partida para suscitar o interesse dos investidores desejosos de ganhar com uma recuperação", depois de quatro dias de baixa acentuada da praça bolsista, disse O`Hare.
A subida das ações foi "generalizada", descreveu Jose Torres, da Interactive Brokers.
E isto, apesar de na geopolítica, "ainda reinar uma grande incerteza quanto ao desenrolar dos acontecimentos", ainda segundo Torres.
"Os investidores continuam reticentes a juntar-se muito depressa aos esforços de recuperação e preferem esperar pelo dia seguinte, para saberem se a subida pode continuar", reforçou Patrick O`Hare.
Por outro lado, os investidores vão acompanhar nos próximos dias as decisões monetárias de vários bancos centrais, entre os quais a Fed.
Estas instituições "provavelmente vão mostrar-se reticentes em baixar as suas taxas de juro de referência, pelo que os investidores vão ter de rever em baixa as suas expectativas de alívio monetário para este ano", preveniu O`Hare.
Trump acredita que terá "a honra de tomar Cuba"
"Tomar Cuba, libertando-a", precisou. "Acho que posso fazer dela o que quiser, para dizer a verdade. É uma nação muito enfraquecida neste momento".
Trump afasta possibilidade de guerra terminar esta semana
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afastou hoje a possibilidade de o conflito no Médio Oriente terminar esta semana, limitando-se a reiterar que tal acontecerá "em breve".
"Não creio [que a guerra termine esta semana], mas será em breve. Não falta muito para termos um mundo muito mais seguro", respondeu Trump na Casa Branca, questionado pela imprensa sobre a duração do conflito iniciado a 28 de fevereiro, que causou fortes perturbações nos mercados energéticos globais.
Trump reiterou que a operação militar em curso, denominada `Fúria Épica` pelo Pentágono, permitiu dizimar a marinha, a força aérea e até a liderança iraniana.
"Em apenas duas semanas, dizimámo-los. Já não têm marinha; já não têm força aérea. Não têm liderança. A sua elite governante desapareceu", enfatizou.
Insistindo na necessidade da ofensiva para impedir Teerão de desenvolver uma arma nuclear, Trump defendeu que o ataque americano "impediu uma Terceira Guerra Mundial".
"Tinha a obrigação de o fazer. Não queria fazê-lo. Se não tivéssemos agido, teria começado uma guerra e da qual não teria sobrevivido absolutamente nada", argumentou o Presidente norte-americano.
A administração Trump afirma que o objetivo da ofensiva é destruir o programa de mísseis do Irão e a sua capacidade de fabricar uma arma nuclear, mas não apresentou um calendário claro nem definiu a duração do conflito, que foi inicialmente estimado entre quatro e cinco semanas.
Na semana passada, o Presidente já tinha declarado que a guerra está "praticamente terminada" porque as capacidades militares do Irão estão no mínimo.
A ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão já provocou mais de 1.200 mortos no país, segundo as autoridades iranianas.
Entre as vítimas encontram-se o líder supremo iraniano, o `ayatollah` Ali Khamenei, bem como vários ministros e altos responsáveis das forças armadas iranianas.
Em resposta, Teerão lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases militares norte-americanas instaladas em países do Médio Oriente.
As forças armadas norte-americanas informaram hoje que 200 soldados ficaram feridos, em sete países diferentes, no conflito no Médio Oriente, dos quais 180 já voltaram ao serviço.
O porta-voz do Comando Central das forças norte-americanas (CENTCOM), responsável pelo Médio Oriente, adiantou que 10 feridos são considerados graves.
Os ferimentos foram registados em ataques em Israel, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Jordânia.
Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido "profundamente preocupados" com escalada da violência no Líbano
Num comunicado conjunto, os líderes do Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido manifestam profunda preocupação com a escalada de violência mo Líbano apelam aos representantes israelitas e libaneses "para que se se envolvam em negociações construtivas com o objetivo de encontrar uma solução política duradoura".
Os líderes destes cinco países condenam a decisão do Hezbollah de se juntar ao Irão nas hostilidades, assim como os ataques contra civis, infraestruturas civis, profissionais de saúde e hospitais, bem como contra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano.
“Estes ataques são inaceitáveis e apelamos a todas as partes para que atuem em conformidade com o direito internacional humanitário”, apelam.
Os líderes alertam que uma ofensiva terrestre israelita de grande escala “teria consequências humanitárias devastadoras e poderia conduzir a um conflito prolongado” e afirmam que “isso deve ser evitado”.
“Reiteramos o nosso apelo à plena implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU por todas as partes e apoiamos os esforços do governo libanês para desarmar o Hezbollah, proibir as suas atividades militares e pôr fim às suas operações armadas. Manifestamos a nossa solidariedade para com o governo e o povo do Líbano, que estão a ser arrastados para este conflito contra a sua vontade”, declaram.
Explosões no centro de Telavive. Sirenes voltam a ecoar em Israel
Os enviados especiais da RTP a Israel faziam a síntese dos últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente quando as sirenes de alerta para a iminência de um bombardeamento iraniano voltaram a soar.
Afastada cimeira entre Israel e o Líbano
Jerusalém exige que o Governo libanês coloque o exército a combater o Hezbollah.
Foto: Mohammad Yassine - Reuters
Trump avisa que NATO terá mau futuro se aliados não olharem a Ormuz
O presidente norte-americano apelou à participação dos aliados europeus no conflito e mostrou-se irritado com as respostas que está a receber.
Foto: Aaron Schwartz - EPA
Aliados europeus resistem a ser arrastados para a guerra
Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia analisaram as pressões de Donald Trump.
Foto: Olivier Hoslet - EPA
Filho do Xá cria comité de justiça de transição liderado por Nobel da Paz
O herdeiro exilado do último Xá do Irão, Reza Pahlavi, anunciou hoje a criação de um comité de justiça de transição, que será presidido por Shirin Ebadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2003.
"Hoje, com orgulho e um compromisso com a justiça para cada um de vós, estabeleci um comité encarregado de elaborar o quadro regulamentar para a justiça de transição. Este comité será responsável por elaborar o quadro regulamentar para uma comissão da verdade e da justiça", escreveu Pahlavi na rede social X.
A advogada de 78 anos e laureada com o Prémio Nobel da Paz em 2003, Shirin Ebadi, "concordou em presidir a este comité", acrescentou.
O escritor Iraj Mesdaghi, a jurista Leyla Bahmany e o filósofo Afshin Ellian também farão parte do comité, em representação de "quatro gerações de especialistas iranianos", segundo Pahlavi.
O príncipe herdeiro, que não visita o Irão desde a revolução de 1979 que derrubou a monarquia, lidera um dos vários movimentos de oposição a partir do estrangeiro e apresenta-se como uma alternativa caso o regime iraniano caia, no seguimento da ofensiva aérea dos Estados Unidos e Israel em curso desde 28 de fevereiro contra a República Islâmica.
Pahlavi voltou a ganhar destaque no país e no exterior durante o último movimento de protestos no Irão, em janeiro, que foi brutalmente reprimido pelas autoridades de Teerão, com o registo de dezenas de milhares de mortos e detidos.
No sábado, declarou que está pronto para liderar o país "assim que a República Islâmica caia" e que está a trabalhar para selecionar indivíduos, tanto dentro como fora do Irão, para fazerem parte do que chamou um sistema de transição.
O processo de seleção está a ser liderado por Saeed Ghasseminejad, conselheiro-chefe para assuntos iranianos do `think tank` (grupo de reflexão) norte-americano Fundação para a Defesa das Democracias e acérrimo opositor da República Islâmica.
O filho do último Xá ainda não conseguiu porém o apoio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nunca se encontrou oficialmente com ele e expressou repetidamente ceticismo sobre a sua capacidade para liderar o país.
"Estão a falar do filho do Xá... mas ele não está lá [no Irão] há muitos, muitos anos", afirmou Donald Trump recentemente.
O líder da Casa Branca aludiu também ao cenário de uma solução interna inspirada na Venezuela, onde as forças norte-americanas capturaram em janeiro o Presidente Nicolás Maduro, que foi substituído pela sua vice, Delcy Rodríguez.
Tanto as lideranças de Washington como de Telavive têm repetido que um dos objetivos da sua ofensiva é reunir condições para o povo iraniano se levantar e derrubar o regime.
Sob ataque israelo-americano, altos dirigentes iranianos desafiaram as ameaças aéreas e marcharam na sexta-feira pelo centro de Teerão, procurando demonstrar força e unidade, mas o novo líder supremo não era um deles.
Várias figuras ligadas ao regime relataram que Mojtaba Khamenei ficou ferido no mesmo bombardeamento que matou o pai e antecessor, Ali Khamenei, logo no primeiro dia dos ataques a Teerão.
Na quinta-feira, fez o seu primeiro discurso à nação, que foi lido por uma apresentadora na televisão iraniana, indicando que os elementos nomeados por Ali Khamenei deveriam "continuar a exercer as suas funções".
O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, também disse que Mojtaba Khamenei ficou ferido e provavelmente desfigurado, uma versão contrariada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, que, no sábado, afirmou que "não há qualquer problema com o novo líder supremo".
O Presidente dos Estados Unidos comentou que ignorava se o clérigo estava vivo, instando-o, em caso afirmativo, a render-se.
O Departamento de Estado norte-americano divulgou uma recompensa de 10 milhões de dólares (8,7 milhões de euros) por informações que levem à localização de alguns dos principais líderes iranianos, em particular da Guarda Revolucionária, numa lista que inclui o novo guia supremo.
Cotação do Brent para entrega em maio baixa 2,84% mas mantém-se acima de 100 USD
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 2,84%, mas manteve-se acima dos cem dólares, concretamente nos 100,21.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, tinha fechado na sexta-feira as transações no Intercontinental Exchange a cotar 103,14 dólares, o seu nível mais alto desde 2022, e hoje chegou a evoluir nos 106,50.
Não obstante, acabou o dia 2,93 dólares abaixo do valor de encerramento de sexta-feira, apesar das notícias provenientes do Médio Oriente, onde o ataque israelo-norte-americano ao Irão não tem fim à vista, tal como o bloqueio no Estreito de Ormuz.
A pressão de Donald Trump sobre os aliados para que integrem uma coligação que escolte os petroleiros na travessia deste Estreito não obteve o resultado que desejava, mas teve outros efeitos colaterais que podem repercutir-se no preço do petróleo.
Assim, o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, sugeriu que a União Europeia "normalize" as suas relações com a Federação Russa, para conseguir ter petróleo mais barato, através da compra de petróleo russo.
"Devemos normalizar as relações com a Rússia e voltar a ter acesso à energia barata. É bom senso", disse, em entrevista ao diário L`Echo.
Acrescentou ainda: "Os líderes europeus concordam comigo, mas nenhum se atreve a dizê-lo em voz alta".
Estas declarações lançaram a dúvida sobre a frente europeia até agora sólida de vetar o petróleo russo, devido à invasão da Ucrânia.
Também hoje, o diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, manifestou-se disposto a libertar mais reservas estratégicas de petróleo "se for preciso", depois da decisão anunciada na quarta-feira de libertar 400 milhões de barris para paliar o impacto do ataque israelo-norte-americano ao Irão.
Birol disse que, a pesar desta libertação inédita de reservas, estas continuam elevadas: "Depois desta operação, ainda temos mais de 1,4 mil milhões de barris em reservas de emergência, o que significa que podemos voltar a fazê-lo, se for preciso".
Israel reivindica destruição de quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária
As Forças de Defesa de Israel (FDI) reivindicaram hoje que "atingiram e desmantelaram", em bombardeamentos aéreos na sexta-feira, o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária do Irão, em Teerão.
O quartel-general estava localizado "dentro de um grande complexo militar do regime iraniano" nos arredores de Teerão, segundo um comunicado das FDI, acompanhado de uma infografia.
As FDI afirmam que as operações marítimas contra Israel e outros países do Médio Oriente eram controladas a partir daí.
"A Marinha da Guarda Revolucionária do Irão é diretamente responsável pela realização de ataques terroristas contra embarcações civis. É também responsável por armar e financiar organizações terroristas afiliadas ao regime através de remessas de armas por via marítima", referem as FDI.
Um porta-voz militar israelita afirmou que as FDI ainda têm "milhares de alvos" no Irão para atacar no que preveem ser uma longa guerra, com uma duração entre três e seis semanas.
O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde a sua nomeação, indicou um antigo chefe da Guarda Revolucionária como conselheiro militar, noticiou hoje a imprensa nacional.
"O general Mohsen Rezaei foi nomeado conselheiro militar por ordem do comandante-chefe, `ayatollah` Mojtaba Khamenei", segundo a agência de notícias Mehr.
Número de soldados norte-americanos feridos na guerra contra o Irão sobe para cerca de 200
Num comunicado, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA afirmou que a grande maioria sofreu ferimentos ligeiros e que 180 desses soldados já regressaram ao serviço.
Canadá, França, Alemanha e Reino Unido pedem que se evite ofensiva terrestre israelita no Líbano
Irão e EUA terão mantido contacto direto nos últimos dias
Deslocados pela ofensiva israelita no Líbano já ultrapassam um milhão
O número de pessoas deslocadas no Líbano devido à ofensiva israelita ultrapassou um milhão, anunciou hoje o Governo libanês.
No total, são já 1.049.329 as pessoas registadas como deslocadas junto das autoridades, segundo indicou a Unidade de Riscos e Desastres, dependente da presidência do Conselho de Ministros libanês.
Destes, 132.742 encontram-se nos 622 centros de acolhimento criados pelas autoridades e os restantes em residências particulares.
O Governo libanês indicou ainda que os dados mais recentes do Ministério da Saúde apontam para pelo menos 886 mortos e 2.141 feridos desde o início da mais recente ofensiva israelita ao país, a 02 de março.
Incêndio em campo petrolífero em Abu Dhabi causado por ataque com drone
Iraque diz que porta-voz das Brigadas do Hezbollah foi morto
Abou Ali al-Askari "morreu como mártir", anunciou o grupo num comunicado assinado pelo seu líder, Abou Hussein al-Hamidawi, que não forneceu detalhes sobre as circunstâncias da morte.
Imprensa iraniana divulga mensagem do novo líder supremo
“Anuncio por este meio que, por enquanto, nenhum deles necessita de renovação da sua nomeação. É crucial que continuem o seu trabalho de acordo com as diretrizes recebidas durante a vida” do anterior líder supremo, Ali Khamenei, indica a mensagem.
Mojtaba Khamenei, que foi escolhido como sucessor do seu pai a 8 de março, ainda não foi visto desde que foi nomeado.
França condena ataque a soldados da Força Interina das Nações Unidas no Líbano
“Estes ataques, perpetrados por grupos armados não estatais, são inaceitáveis”, lê-se num comunicado do ministério francês dos Negócios Estrangeiros.
França apela a todas as partes que “optem pela contenção e regressem ao cessar-fogo de 26 de novembro de 2024, assim como ao respeito pela Resolução 1701 do Conselho de Segurança”.
“O Hezbollah deve pôr fim às suas operações e entregar as armas. Israel deve renunciar à sua ofensiva terrestre, cessar os seus ataques massivos e respeitar a soberania e a integridade territorial do Líbano”, acrescenta o comunicado.
Trump acredita que Irão quer chegar a acordo
"Não sabemos quem é o líder deles. Temos pessoas que querem negociar. Não fazemos ideia de quem são", disse Trump aos jornalistas.
“Não fiquei satisfeito com o Reino Unido”, diz Trump
“Há duas semanas eu perguntei: ‘Porque não enviam alguns navios?’, e ele [Keir Starmer] não quis mesmo fazê-lo”, revelou.
Donald Trump disse ainda a Starmer que o Reino Unido é “o aliado mais antigo” dos EUA e que apoiou os esforços do Reino Unido na Ucrânia.
“Depois dizem-nos que têm um navio de dragagem por perto e que não querem fazê-lo, acho que é terrível”, acrescentou Trump. “Solicitámos dois porta-aviões que eles têm e ele não queria realmente fazê-lo”.
“Não fiquei satisfeito com o Reino Unido”, insistiu. “Acho que talvez venham a envolver-se [na guerra], mas deviam fazê-lo com entusiasmo”.
Trump diz que apenas pediu ajuda para ver como os outros países reagiam
O presidente disse ainda ter ouvidos relatos dos seus conselheiros de que Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo do Irão, ficou desfigurado ou perdeu uma perna na sequência dos ataques norte-americanos.
“Não sabemos se ele está morto ou não”, disse Trump. “Ninguém o viu, o que é invulgar”.
Von der Leyen alerta para "impacto significativo" de restrições ao petróleo e gás
A presidente da Comissão Europeia admitiu hoje que restrições prolongadas no fornecimento de petróleo e gás do Médio Oriente à União Europeia (UE) podem ter um "impacto significativo na economia europeia", embora afastando problemas no abastecimento.
Numa carta dirigida aos líderes da UE antes da reunião do Conselho Europeu de quinta e sexta-feira que será dedicada ao tema da competitividade e na qual serão debatidas medidas a adotar para aliviar os elevados preços da energia, Ursula von der Leyen alertou que "uma interrupção prolongada do fornecimento de petróleo e gás proveniente da região do Golfo poderia ter um impacto significativo na economia europeia", dado o conflito iniciado por Israel e Estados Unidos contra o Irão e consequente resposta iraniana.
"Atualmente, a segurança física do abastecimento energético da UE está assegurada. No entanto, o aumento dos preços dos combustíveis fósseis já está a pesar sobre a nossa economia e, desde o início do conflito, a Europa já gastou mais seis mil milhões de euros em importações de combustíveis fósseis, um lembrete direto do preço que pagamos pela nossa dependência", apontou a responsável.
Falando em impactos "cada vez mais visíveis" em áreas como economia, finanças, transportes e cadeias de abastecimento, a líder do executivo comunitário vincou que, "se o conflito se prolongar, as consequências podem aumentar e a resposta europeia terá de ser proporcional à gravidade das ameaças".
Quando se registam elevados preços na energia da UE, Ursula von der Leyen propõe, na missiva enviada aos líderes europeus, várias medidas urgentes para mitigar os impactos da crise energética como a libertação da maior quantidade de reservas estratégicas de petróleo coordenada pela Agência Internacional de Energia para compensar possíveis interrupções no transporte pelo Estreito de Ormuz e a coordenação para restaurar a navegação na região, incluindo a possibilidade de escolta de navios quando as condições de segurança o permitirem.
A responsável sugere, também, o incentivo ao aumento da produção de energia em países capazes de substituir fornecimentos interrompidos, o apelo para evitar restrições às exportações e a monitorização próxima dos impactos no mercado de fertilizantes, considerados essenciais para os agricultores e para a segurança alimentar global.
A longo prazo, Ursula von der Leyen quer a UE a adotar outras medidas para reduzir os preços da energia como acelerar o investimento em energias renováveis para diminuir a dependência do gás, promover contratos de longo prazo de eletricidade para dar maior estabilidade de preços às empresas, evitar o encerramento prematuro de infraestruturas energéticas de baixo carbono como centrais nucleares e permitir apoios estatais e compensações de custos de carbono às indústrias intensivas em energia.
Acrescem outras iniciativas como melhorar e expandir as redes elétricas para integrar mais energia renovável, reduzir impostos e encargos sobre a eletricidade e ajustar o sistema europeu de comércio de emissões para limitar a volatilidade dos preços e apoiar a descarbonização industrial.
UE "não tem vontade" de alargar missão naval no Médio Oriente ao Estreito de Ormuz, diz Kallas
"Houve nas nossas discussões um desejo claro de reforçar esta operação mas, por enquanto, não houve vontade de alterar o mandato da operação", disse Kallas aos jornalistas em Bruxelas.
Donald Trump: "Acho que Macron vai ajudar"
O líder norte-americano disse ainda que o secretário de Estado, Marco Rubio, irá anunciar em breve os nomes dos países que estão dispostos a ajudar os EUA.
Rangel condena ataques do Hezbollah mas pede respeito pela soberania do Líbano
O ministro dos Negócios Estrangeiros português condenou hoje os ataques do movimento xiita Hezbollah contra Israel, considerando que a ameaça que representam deve ser tida em conta, mas pediu respeito pela integridade territorial do Líbano.
Em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, Paulo Rangel foi questionado se lhe parecem fazer sentido os atuais bombardeamentos de Israel no Líbano.
Na resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros considerou que, "em primeiro lugar, é preciso dizer que é altamente condenável a ação do Hezbollah que, justamente, motivou isto".
"Aliás, o primeiro Governo a mostrar essa consciência foi o Governo do Líbano, que tomou medidas relativamente ao Hezbollah - designadamente a interdição do uso de armas -, de grande coragem, num momento muito difícil, quando começaram os primeiros ataques do Hezbollah a território israelita", referiu.
Rangel afirmou que, aquando desses primeiros ataques, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu uma posição oficial na qual condenava os ataques do Hezbollah, mas em que pedia igualmente que "o Governo libanês pudesse exercer a sua autoridade com plenitude, no seu espaço de soberania".
"Não é isso que tem acontecido e, obviamente, nós lamentamos que a situação se esteja deteriorando", disse, apesar de indicar que a ameaça do Hezbollah sobre o norte de Israel "tem sido fortíssima".
"Os ataques têm sido extremamente fortes e, portanto, isso também tem de ser tido em conta. Mas, em todo o caso, nós, claramente, consideramos que a integridade territorial do Líbano deveria ser respeitada", afirmou.
Questionado se lhe parece assim que se deve deixar Israel agir sozinho, Rangel reiterou que a posição do Governo "é anterior a desenvolvimentos mais visíveis da situação, mesmo no início".
"Louvando o Governo do Líbano, elogiando o Governo do Líbano, lamentando e condenando os ataques do Hezbollah, que o próprio Governo do Líbano considera que motivaram esta questão, mas, ainda assim, desejando que seja respeitada a soberania libanesa e que não tenhamos aqui mais uma frente dificílima de conflito", afirmou.
Preço eficiente do gasóleo supera 2 euros e gasolina aproxima-se
O preço eficiente do gasóleo simples em Portugal ultrapassa os dois euros por litro esta semana, enquanto o da gasolina simples 95 se aproxima desse valor, segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).
De acordo com o relatório semanal de supervisão dos preços de venda ao público divulgado hoje pelo regulador, de 16 a 22 de março o preço eficiente fixa-se em 2,044 euros por litro no gasóleo simples e em 1,929 euros na gasolina simples 95.
Os preços eficientes resultam da média das cotações internacionais da semana anterior, acrescida de custos logísticos, margens de retalho e impostos, sendo usados pelo regulador para avaliar se os preços praticados no mercado refletem a evolução dos custos.
Antes de impostos, o preço eficiente situa-se em 0,938 euros por litro para a gasolina simples 95 e em 1,177 euros para o gasóleo simples.
Face à semana anterior, registou uma atualização de 4,3% na gasolina e de 4,6% no gasóleo, refletindo uma subida das cotações internacionais de 16,5% na gasolina e de 11,3% no gasóleo.
Em comparação com a semana anterior, a média dos preços de venda ao público anunciados nos postos ficou 3,1 cêntimos por litro abaixo do preço eficiente no caso da gasolina e 7,1 cêntimos abaixo no gasóleo, indicando que ainda há margem para futuros aumentos.
Na semana em análise entra em vigor uma nova redução temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, anunciada na sexta-feira, que devolve parte da receita do IVA e representa uma poupança adicional de 4,997 cêntimos por litro no gasóleo e 2,699 cêntimos na gasolina.
Para comparação, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), os preços médios atuais nos postos situam-se em 1,834 euros por litro no gasóleo e 1,778 euros na gasolina 95. O custo dos combustíveis varia de acordo com cada posto de abastecimento, marca e a zona do país.
A tendência de subida nas duas últimas semanas acompanha a volatilidade internacional, intensificada pela tensão no Médio Oriente, incluindo o encerramento do estreito de Ormuz, por onde passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).
Alemanha garante que não vai participar na guerra
"Não temos o mandato das Nações Unidas, da União Europeia ou da NATO exigido pela Lei Fundamental. Por isso, ficou claro desde o início que esta guerra não é uma questão da NATO", afirmou Merz numa conferência de imprensa em Berlim.
"Os Estados Unidos da América e Israel também não nos consultaram antes desta guerra. Quanto ao Irão, nunca houve uma decisão conjunta sobre esta questão. É por isso que a questão de como a Alemanha poderia envolver-se militarmente aqui nem se coloca", acrescentou.
Países Baixos prometem "mente aberta" quanto a ajuda no Estreito de Ormuz
Trump reitera pedido de ajuda no Estreito de Ormuz
"Literalmente aniquilados". Trump diz que já foram atingidos 7.000 alvos no Irão
Os EUA e Israel estão a “fazer o que devia ter sido feito há muitos anos”, afirmou, acrescentando que os EUA atacaram hoje três fábricas no Irão onde estavam a ser fabricados drones e mísseis.
Trump referiu-se também ao bombardeamento norte-americano da Ilha de Kharg na semana passada, dizendo que destruíram tudo, exceto “os tubos” onde guardam o petróleo.
British Airways prolonga redução de voos de e para o Médio Oriente
Irão ameaça atacar empresas norte-americanas no Médio Oriente nas próximas horas
Número de mortos na guerra entre Israel e Hezbollah sobe para 886
Os ataques israelitas contra o Líbano provocaram a morte de 886 pessoas, entre as quais 111 crianças e 38 profissionais de saúde, anunciou hoje o Ministério da Saúde libanês.
O balanço anterior sobre a guerra em curso desde 02 de março entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, divulgado no domingo, era de 850 mortos.
Além das vítimas mortais, 2.141 pessoas ficaram feridas em duas semanas de conflito, precisou a mesma fonte, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).
A escalada de violência intensificou-se hoje com o anúncio por parte do exército israelita de "operações terrestres limitadas e direcionadas" no sul do Líbano.
As operações visam bastiões do Hezbollah e ocorrem em paralelo com a campanha de bombardeamentos aéreos que atinge várias regiões do país.
Ministro dos Negócios Estrangeiros assegura que "Portugal não está nem vai estar envolvido neste conflito"
“Não há qualquer envolvimento de Portugal no conflito” no Médio Oriente, insistiu, perante as questões dos jornalistas em Bruxelas. “Não vamos participar neste conflito, isso está muito claro desde o início”.
Paulo Rangel não quis reagir às declarações de Donald Trump sobre eventuais consequências para a NATO, dizendo apenas que “a posição portuguesa é muito bem conhecida, foi explicada mais do que uma vez”, inclusive no Parlamento.
“É essa e só essa, mais nenhuma. Nada mudou quanto a isso”, vincou.
“É evidente que todos os esforços diplomáticos que possam ser feitos junto dos vários atores para aliviar a tensão, permitir ou evitar uma escalada, tudo isso é merecedor”, considerou o governante.
Paulo Rangel afirmou ainda que tem falado com todos os homólogos do Golfo Pérsico “sempre no sentido de procurarmos uma solução que possa evitar a escalada” e de “tentar voltar à mesa das negociações”.
“Tudo o que possamos fazer para ajudar a superar este bloqueio ou esta manipulação da liberdade de navegação no Estreito de Ormuz é fundamental”, mas “isso não implica uma deslocação de meios militares para a região”, declarou.
Presidente de Israel ameaça Irão com "mais devastação"
"Eles não compreendem que o que estão a fazer só lhes trará mais devastação", declarou Herzog. "Esta é a sala de estar de uma família onde a bomba de submunições caiu diretamente, e podem ver os danos", acrescentou durante a visita à casa perto de Telavive.
O Magen David Adom, equivalente israelita da Cruz Vermelha, indicou que uma mulher ficou ligeiramente ferida durante o ataque, enquanto se encontrava num abrigo.
Irão afirma que os `Estados vizinhos` incentivam o assassinato de iranianos
Segundo Abbas Araqchi, centenas de civis iranianos, incluindo mais de 200 crianças, foram mortos em ataques conjuntos entre Israel e os EUA.
"As posições devem ser esclarecidas prontamente", acrescentou numa publicação na X.
UE impõe sanções por repressão de protestos no Irão
"As novas sanções visam uma variedade de indivíduos e entidades que desempenharam um papel fundamental na repressão dos protestos de rua em janeiro de 2026, que resultaram em milhares de vítimas civis", afirmou o Conselho da UE em comunicado.
Quatro combatentes mortos em ataque aéreo junto à fronteira entre o Iraque e a Síria
"Quatro membros das FMP foram mortos e três ficaram feridos num ataque aéreo que teve como alvo um posto de controlo à entrada da cidade de Al-Qaim", disse à AFP um responsável de segurança da província de Al-Anbar, onde se situa o posto de controlo.
Um oficial das FMP, que reportou cinco mortes, atribuiu o ataque aos Estados Unidos, especificando que este atingiu um posto de controlo onde as forças do seu movimento estavam presentes ao lado de militares e polícias.
Motoristas criticam Uber e Bolt por não ajustarem tarifas face à subida dos combustíveis
Numa carta aberta dirigida às duas plataformas, o presidente da APTAD, Ivo Miguel Fernandes, refere que nas últimas semanas verificou-se um aumento "abrupto" do preço dos combustíveis, com subidas próximas de 30 cêntimos por litro no gasóleo, o que tem impacto direto na atividade dos motoristas e operadores TVDE (Transporte Individual e Remunerado de Passageiros em Veículos Descaracterizados).
"Não estamos perante uma variação pontual. Estamos perante um aumento brusco de um dos principais custos da atividade", lê-se na missiva.
Face a este cenário, o presidente da APTAD considera absolutamente "incompreensível e inqualificável" que as plataformas mantenham a posição de não alterar tarifas em Portugal.
"Esta posição não demonstra apenas uma total desconexão com a realidade económica de quem trabalha no setor. Demonstra também uma profunda falta de respeito pelos operadores e motoristas que asseguram diariamente este serviço", aponta Ivo Fernandes.
Nesse sentido, a associação critica o argumento de que o modelo das plataformas ajusta os preços apenas em função da procura e da disponibilidade de motoristas, numa altura em que o setor enfrenta o aumento do custo dos combustíveis e do custo de vida.
Na carta, a APTAD defende ainda alterações estruturais no setor, nomeadamente a criação de uma taxa mínima de ocupação das plataformas, medida que obrigaria a ajustar o número de veículos disponíveis à procura real.
Segundo a associação, a solução permitiria evitar a entrada contínua de novos veículos quando a taxa de ocupação é baixa, reduzindo a saturação da oferta e a queda dos rendimentos dos motoristas.
A APTAD considera que a atual revisão da lei que regula o transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados é "uma fase decisiva" para corrigir o que diz serem fragilidades do modelo do setor.
Contactada pela Lusa, fonte da Bolt reconheceu legitimidade nas apreensões dos motoristas e assegurou que a plataforma está a "acompanhar de perto" a situação.
"Estamos conscientes de que os custos com o combustível são uma componente importante dos rendimentos dos motoristas, pelo que vamos acompanhar de perto o impacto do aumento dos preços dos combustíveis", referiu.
A fonte da Bolt indicou ainda que está a decorrer um processo de avaliação dos preços e dos rendimentos dos motoristas, de forma a introduzir medidas que possam "mitigar o impacto proveniente destes custos a curto prazo".
"A nossa prioridade é manter o equilíbrio entre os custos de operação dos motoristas que trabalham com os operadores parceiros e os preços cobrados aos passageiros, de modo a garantir que a nossa plataforma continue a ser justa e sustentável para todas as partes", sublinhou.
A Lusa contactou também a plataforma Uber, mas ainda não obteve nenhuma resposta.
Agência Internacional de Energia pronta para libertar mais reservas estratégicas de petróleo
"Em termos de reservas governamentais e da indústria (...), se as combinarmos, ainda restarão mais de 1,4 mil milhões de barris, o que significa que podemos libertar mais tarde, se necessário", anunciou num comunicado em vídeo.
OMS diz que seis hospitais foram evacuados no Irão
"Os cuidados de saúde primários e as infraestruturas de saúde do Irão são bastante boas e robustas, e conseguem acomodar as vítimas neste momento", disse Hanan Balkhy, diretora regional da OMS, à Reuters.
O embaixador do Irão na ONU em Genebra, Ali Bahreini, afirmou esta segunda-feira que mais de 1.300 pessoas foram mortas desde o início do conflito, a 28 de fevereiro, e mais de sete mil ficaram feridas.
A OMS, que possui um escritório em Teerão e auxilia as autoridades iranianas no controlo de doenças, confirmou 18 ataques a serviços de saúde e o assassinato de oito profissionais de saúde.
Balkhy afirmou que a OMS tem planos de contingência para o envio de mantimentos de emergência caso a situação se agrave ainda mais.
Um dos riscos é que a "chuva negra", causada pela fuga de compostos tóxicos de instalações petrolíferas danificadas, sobrecarregue ainda mais o sistema de saúde devido ao aumento das infeções respiratórias, acrescentou.
Israel diz que deslocados libaneses ainda não podem regressar
“Centenas de milhares de residentes xiitas do sul do Líbano, que foram retirados das suas casas no sul do país e em Beirute, não regressarão às suas casas a sul do rio Litani até que a segurança dos residentes do norte de Israel seja garantida”, afirmou Katz, num comunicado.
O ministro fez estas declarações após uma reunião de avaliação da situação com responsáveis militares, durante a qual afirmou que as Forças de Defesa de Israel iniciaram uma operação terrestre no Líbano para eliminar ameaças e proteger os residentes da Galileia e do norte do país.
Segundo Katz, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou a destruição de infraestruturas do Hezbollah ao longo da fronteira libanesa para impedir o grupo de operar nessas zonas.
O ministro comparou ainda a estratégia israelita às operações militares realizadas contra o Hamas na Faixa de Gaza, incluindo nas cidades de Rafah e Beit Hanun, e acusou o líder do Hezbollah, Naim Qasem, de ignorar a população libanesa.
Katz afirmou também que o Hezbollah “pagou um preço elevado” pela sua participação no conflito e pela aliança com o Irão, acrescentando que o movimento poderá sofrer novas consequências.
De acordo com o portal de notícias Axios, citando fontes israelitas, Israel realizou uma operação militar em grande escala no Líbano após a milícia xiita, apoiada pelo Irão, ter lançado mais de 200 ataques contra o norte de Israel durante a noite.
Irão não se vai submeter à "agressão ilegal"
No Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, onde os países discutiam a situação dos direitos humanos no Irão – sobretudo após a repressão violenta contra os manifestantes nos últimos meses – Teerão declarou que o foco deveria ser a guerra no Médio Oriente, avançou a AFP.
“A questão mais urgente e fundamental dos direitos humanos em relação ao Irão é a ameaça iminente à vida de 90 milhões de pessoas, cujas vidas estão em perigo imediato e grave sob a sombra da agressão militar imprudente”, disse Ali Bahrein, embaixador do Irão na ONU em Genebra.
Ali Bahrein classificou a agressão como “perpetrada por alguns dos atores mais ilegais e sem escrúpulos do panorama internacional”.
Dois navios indianos atravessaram o estreito de Ormuz sem transmitirem as suas posições
Os dados de seguimento mostram que tanto o Nanda Devi como o Shivalik foram carregados no porto de Ras Laffan, no Qatar, e atravessaram o estreito com os seus sinais AIS desligados (indicado pela linha pontilhada que estima a sua trajetória). O AIS é o sinal que os navios transmitem para mostrar a sua posição e pode ser rastreado online.
No local foram também vistos dois navios de guerra indianos.
RTP em Telavive. Onde está Netanhyahu?
Netanhyahu não é visto em público há dias. À especulação, Israel respondeu com um vídeo, onde o primeiro-ministro israelita aparece com um café na mão, gerado por inteligência artificial e não foi publicado em nenhuma das redes sociais do governo israelita.
Aumento dos combustíveis agrava dificuldades no setor da pesca
O aumento do preço dos combustíveis está a agravar também as dificuldades no setor da pesca. Os pescadores gastam em média mais 3 mil euros de cada vez que abastecem a embarcação. Os consumidores vão sentior o impacto quando forem às compras.
Sobressalto na indústria automóvel com aumento dos combustíveis
A incerteza da duração da guerra e o aumento do preço dos combustíveis podem adiar a compra de carro.
Foto: DR
Combustíveis mais caros. Condutores fazem contas
Os portugueses pagam, desde a meia-noite, mais oito cêntimos por litro de gasóleo. E mais sete cêntimos por litro de gasolina. Valores onde já está incluído o desconto no Imposto sobre os combustíveis.
Desde o começo da guerra no Médio Oriente, o litro de gasóleo aumentou 27 cêntimos e o de gasolina 14 cêntimos.
Israel lança nova vaga de ataques contra Irão
Israel diz que começou uma nova vaga de ataques, em larga escala, contra o Irão. O regime iraniano garante estar pronto a continuar a guerra até quando for preciso.
UE quer dar resposta coordenada ao aumento dos combustíveis sem alterar caminho de descarbonização
Os ministros da Energia estiveram reunidos em Bruxelas para analisar formas de responder aos aumentos no sector sobretudo se os preços continuarem a subir nos próximos dias. Maria da Graça Carvalho diz que o objetivo é coordenar a reação ao nível europeu sem alterar o caminho já definido para a descarbonização e sem alterar as regras de mercado.
A ministra da Energia diz que no caso de Portugal há situações que podem ser acauteladas sem ser preciso recorrer a novas leis ou autorizações de Bruxelas “Assim que os aumentos do gás, que têm muita importância para a indústria e para sectores que são importantíssimos em Portugal – como o vidro, a cerâmica, e parte do sector têxtil que também usa o gás – caso aconteça um grande aumento, o Governo terá medidas para a acompanhar e para ajudar os setores industriais. Fazemos a monitorização dos preços diariamente e temos um conjunto de medidas prontas a implementar, caso seja necessário”.
Agir, eventualmente, para ajudar os consumidores e as empresas, no preço do gás, como já está o governo a fazer no preço dos combustíveis, diz a ministra, e também no gás de botija
“É muito simples de implementar: se o valor continuar a aumentar e for um valor insuportável – e são as pessoas mais vulneráveis que utilizam o gás de botija – nós poderemos já pagamos 15 € por botija, poder aumentar para 20 € por botija”.
Maria da Graça Carvalho reforça que “o valor do gás ainda não aumentou para o que nós consideramos crítico, mas estamos preparados”.
“Se chegar a um amento crítico, temos que atuar junto da indústria, temos que atuar junto dos cidadãos que usam gás. E temos isso preparado. Não é difícil de aplicar no gás de para a indústria e também não é preciso legislação extra, legislação europeia nem autorizações especiais da DG Concorrência. Isso já está acautelado. Na crise de 2022, houve muito legislação que foi produzida e já fizemos esse exercício de estudar e de ver as várias possibilidades que estão ao nosso alcance”.
Agir em conjunto na União Europeia
Maria da Graça Carvalho diz que o objetivo dos 27 é reagir mas sem mudar o caminho.
“Temos um rumo traçado para 2030 para 2040 e queremos manter esse rumo e reagimos com medidas pontuais, transitórias. Mas não mudamos a legislação e não mudamos o nosso caminho”.
A descarbonização e a aposta nas energias renováveis é para manter, ao nível comunitário. As reações a este aumento de preços, que não é uma diminuição da quantidade disponível, devem ser coordenadas e decididas esta semana pelos Chefes de Estado e de Governo.
“O que está combinado é que as medidas sejam tidas em consonância com os 27 Estados-Membros. Nós devemos enfrentar a crise em conjunto e ter uma atitude coordenada para ter soluções para esta crise e, portanto, estamos a evitar que haja soluções diferentes de Estado para Estado”.
Manter o caminho já traçado no sentido da descarbonização é também o que defendeu o comissário para a energia que reconhece que “todos concordamos que queremos a redução dos preços. Ao mesmo tempo, temos de admitir que não agimos com a rapidez suficiente para implementar algumas medidas que sabemos que reduziriam os preços”
Dan Jorgensen quer medidas concretas, direcionadas e temporárias e referiu que “na União Europeia, na verdade, não estamos assim tão dependentes da importação de combustível, seja gás ou petróleo, da região. Portanto, não temos um problema de segurança de abastecimento, mas sim um problema de preço, porque quando os preços no mercado mundial sobem, isso também nos afeta”.
“Ou seja, estamos bem cientes de que precisamos não só de monitorizar a situação, como naturalmente fazemos, mas também de nos prepararmos, uma vez que a situação pode agravar-se ainda mais e precisamos de estar prontos para implementar medidas de curto prazo para tentar ajudar os Estados-Membros nesta situação” referir o comissário.
Neste sentido, a ministra da energia diz que notou, nesta reunião, “uma maior aceitação de que o caminho que nós fizemos em Portugal é um caminho mais favorável, porque estamos na verdade, numa posição mais independente em relação aos combustíveis fósseis”.
“Claro que temos uma dependência ainda grande no sector dos transportes. O sector dos transportes é um sector que nos preocupa – principalmente o diesel e o jet fuel que são os que estão a subir mais de preço – mas na produção de eletricidade nós diversificamos muito, nós somos muito menos dependentes de gás”.
Maria da Graça Carvalho reforça que “diversificamos os países de origem, os as rotas de fornecimento. Nós não temos nenhum país de origem daquela zona do globo. Não passa por ali nenhuma das nossas importações e importamos uma percentagem muito mais reduzida do que em 2022 de gás”.
“Portanto, fizemos o trabalho que nos propuseram e eu acho que é o trabalho certo. Não o fizemos por ser bons alunos ou bem-mandados. Fizemos porque é o que há a fazer. Há países que se atrasaram e podemos ser compreensivos, dar um pouco mais de tempo, mas não mudar as regras, não inverter o caminho. Porque inverter o caminho quer dizer ficar cada vez mais dependente de combustíveis fósseis. Resolve temporariamente esta crise, mas daqui a pouco tempo, há uns anos poderá haver uma crise ainda maior, porque nós não nos libertamos dos combustíveis fósseis que a Europa não tem”.
Com o aumento dos preços da energia alguns países sugeriram a abertura de diálogo com a Rússia no que se refere a energia. A Bélgica foi o último Estado-membro a sugerir essa possibilidade.
Dan Jorgensen, o comissário para a energia, diz que seria um erro que a União não pode repetir.
“Nós, na Europa, não podemos ajudar a financiar diretamente a guerra brutal e ilegal da Rússia. E temos estado dependentes da energia da Rússia durante demasiado tempo, o que possibilitou que Putin nos chantageasse energicamente, possibilitou que Putin usasse a energia como uma arma contra nós. Seria um erro repetirmos o que fizemos no passado. Portanto, o sinal é muito claro. No futuro, não importaremos sequer uma molécula da Rússia”.
Sete mortos e 145 feridos nos Emirados Árabes Unidos desde início do conflito
Segundo o relatório, sete pessoas morreram. Entre elas, dois membros das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos e cinco civis – cidadãos do Paquistão, Nepal, Bangladesh e um palestiniano.
Outras 145 pessoas ficaram feridas, com ferimentos que variam entre moderados a graves. O Ministério da Defesa afirma que a lista de feridos inclui cidadãos da Suécia, Turquia, Nigéria, Índia e Gana, entre outros.
Desde o início da guerra no Irão, os Emirados Árabes Unidos informam que as suas defesas aéreas intercetaram 304 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.627 drones.
Explosões em Jerusalém após Israel detetar lançamentos de mísseis iranianos
O exército declarou ter "identificado mísseis lançados do Irão em direção ao território israelita" e acrescentou que os sistemas de defesa aérea foram ativados para os intercetar.
A maioria dos mísseis disparados pelo Irão contra Israel são intercetados pelas defesas aéreas, mas os destroços ou projécteis que caem no solo causam frequentemente ferimentos e danos. Um total de 12 pessoas morreram em Israel desde o início da guerra contra o Irão, a 28 de fevereiro.
Catar emite mais um alerta de nível de ameaça à segurança "elevado"
Israel afirma ter planos para pelo menos três semanas de guerra contra o Irão
Os militares definiram os seus objetivos como limitados ao enfraquecimento da capacidade do Irão de ameaçar Israel, atacando a infraestrutura de mísseis balísticos, as instalações nucleares e o aparelho de segurança.
"Queremos garantir que eles estão o mais fracos possível, este regime, e que degradamos todas as suas capacidades, todas as partes e todos os braços do seu aparelho de segurança", disse Shoshani.
Os militares afirmaram que ainda têm milhares de alvos para atingir dentro do Irão.
Países europeus resistem ao pedido de Trump para ajudar a desobstruir o Estreito de Ormuz
O ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, disse aos jornalistas em Bruxelas que a Itália apoia o reforço das missões navais da UE no Mar Vermelho.
“No entanto, não creio que estas missões possam ser alargadas para incluir o Estreito de Ormuz, especialmente porque são missões anti pirataria e defensivas”, acrescentou.
Já o vice-primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, disse que o seu país não cederá à “chantagem” dos EUA para entrar na guerra. “Com os satélites, com as comunicações, teremos muito gosto em ser úteis. Mas não nos peçam tropas e máquinas”.
Petroleiro não iraniano transita pelo Estreito de Ormuz com sistema de rastreio ativado
Esta embarcação de 237 metros, carregada com crude, "entrou na zona económica exclusiva do Irão no dia 15 de março e transitou pelo Estreito de Ormuz", informou o MarineTraffic esta segunda-feira.
"Esta travessia ocorre após várias semanas de tráfego significativamente reduzido nesta via navegável estratégica", acrescentou o site.
De acordo com dados da Bloomberg, o navio ainda estava atracado a 28 de fevereiro na Ilha Das, um importante centro de exportação de petróleo dos Emirados Árabes Unidos.
Amnistia Internacional pede responsabilização de autores do ataque a escola
A Amnistia Internacional pediu hoje a responsabilização dos autores do ataque, atribuído aos Estados Unidos, a uma escola no Irão, que matou mais de 100 crianças, acusando as forças norte-americanas de violarem o direito humanitário.
Segundo as conclusões de uma investigação feita pela organização internacional de defesa dos direitos humanos, hoje divulgadas, os Estados Unidos foram responsáveis por um ataque a uma escola repleta de crianças que, no total, matou 168 pessoas.
"Os EUA violaram o direito internacional humanitário ao não tomarem todas as precauções possíveis para evitar danos a civis", acusou a Amnistia Internacional, adiantando que vai pedir uma audiência ao Presidente da República, primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros para apresentar as conclusões da investigação e as suas recomendações.
Segundo a investigação, o edifício da escola - situado em Minab, na província de Hormozgan, no Irão - "foi diretamente atingido" juntamente com outras 12 estruturas num complexo adjacente da Guarda Revolucionária Islâmica com armas guiadas.
"Isto aponta para uma falha das forças dos EUA em tomar as precauções possíveis para evitar danos a civis na execução do ataque", aponta a Amnistia Internacional, em comunicado, defendendo que os responsáveis pelo planeamento e execução do ataque devem ser responsabilizados.
De acordo com a organização, as forças norte-americanas podem ter baseado a sua decisão em informações desatualizadas, já que o edifício que era atualmente uma escola tinha feito parte anteriormente do complexo da Guarda Revolucionária.
"Este ataque angustiante a uma escola, com salas de aula cheias de crianças, é uma ilustração repugnante do preço catastrófico e inteiramente previsível que os civis estão a pagar durante este conflito armado", considera a Amnistia, que defende que as escolas devem ser locais seguros de aprendizagem.
"Em vez disso, esta escola em Minab tornou-se um local de matança em massa", acusou a organização.
"As autoridades dos EUA podiam, e deviam, saber que se tratava de um edifício escolar. Atacar um objeto civil protegido, como uma escola, é estritamente proibido pelo direito internacional humanitário", afirmou a diretora sénior de Investigação, Defesa, Políticas e Campanhas da Amnistia Internacional, Erika Guevara-Rosas, citada no comunicado.
Face a isto, adiantou a diretora da organização internacional, as autoridades dos EUA devem "garantir que a investigação que anunciaram seja imparcial, independente e transparente" e devem tornar públicos os resultados.
"Quando existirem provas suficientes, as autoridades competentes devem processar judicialmente qualquer pessoa suspeita de responsabilidade criminal", defendeu, lembrando que as vítimas e as suas famílias têm direito à verdade e à justiça e devem receber uma reparação integral, incluindo restituição, reabilitação e indemnização pelos danos causados a civis.
Se os atacantes não identificaram o edifício como uma escola, isso constitui "uma falha vergonhosa dos serviços de inteligência", apontou Erika Guevara-Rosas.
Mas "se os EUA estavam cientes de que a escola ficava adjacente ao complexo da Guarda Revolucionária e prosseguiram com o ataque sem tomar todas as precauções possíveis, tais como atacar à noite, quando a escola estaria vazia, ou dar um aviso prévio eficaz aos civis suscetíveis de serem afetados", o caso deve ser "investigado como um crime de guerra", defendeu.
Por seu lado, alertou, as autoridades iranianas devem retirar o mais rapidamente possível os civis das proximidades de alvos militares e permitir a entrada de observadores independentes no país.
Além disso, devem também restabelecer o acesso à Internet "para garantir que os 92 milhões de pessoas no Irão tenham acesso a informações que salvam vidas e possam contactar os seus familiares e amigos", recomendou a responsável.
A Amnistia Internacional não é a única organização de defesa dos direitos humanos a acusar os Estados Unidos de grave violação do direito humanitário relativamente a este caso.
Já na sexta-feira, a Human Rights Watch responsabilizou os EUA pelo e exigiu que Washington preste contas pela ação militar.
Segundo as autoridades iranianas, a explosão em Minab ocorreu no primeiro dia da ofensiva aérea dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, a 28 de fevereiro, e matou mais de 150 pessoas - não tendo até agora sido possível verificar de forma independente o número de mortos e as circunstâncias do incidente.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, negou qualquer envolvimento dos EUA e atribuiu a culpa ao próprio Irão, antes de recuar parcialmente e afirmar que aceitaria o resultado da investigação.
Governo britânico ajuda pessoas que usam gasóleo para aquecimento
O Governo britânico anunciou um apoio de 53 milhões de libras (61 milhões de euros) para o aquecimento das casas de pessoas afetadas pela subida dos preços dos combustíveis devido ao conflito no Médio Oriente.
O pacote é direcionado a famílias de rendimentos baixos que usam gasóleo para o aquecimento das casas em zonas rurais em vez de gás, como a maioria dos britânicos, e por isso mais vulneráveis ao aumento dos preços.
O Governo explicou que o preço do querosene, utilizado no gasóleo de aquecimento, subiu mais rapidamente do que a gasolina e o gás e é atualmente o dobro do preço do petróleo bruto.
Ao contrário dos consumidores de gás e eletricidade, as pessoas que usam este meio de aquecimento não estão abrangidos pelo limite máximo de preços da energia determinados pelo regulador britânico.
"São momentos como este que revelam a verdadeira natureza de um governo. A minha resposta é clara. Quaisquer que sejam os desafios que se avizinham, este governo apoiará sempre os trabalhadores. Esse é o meu primeiro instinto. A minha primeira prioridade é ajudá-los a fazer face ao custo de vida ao longo desta crise", afirmou o primeiro-ministro, Keir Starmer, numa conferência de imprensa.
Entretanto, o preço da energia doméstica vai descer em abril e ficar ao mesmo nível durante três meses, como já tinha sido anunciado no fim de fevereiro, antes do início do conflito no Irão.
Starmer admitiu tomar outras medidas, nomeadamente para evitar que as petrolíferas tirem proveito da crise geopolítica e do aumento dos preços.
"Simplesmente não permitirei que as empresas obtenham lucros exorbitantes à custa das dificuldades dos trabalhadores", avisou.
Um imposto extraordinário, a Taxa sobre Lucros Energéticos (EPL), foi introduzido em maio de 2022 após uma subida recorde de lucros no setor devido a um aumento acentuado dos preços da energia resultante da guerra na Ucrânia.
O Governo trabalhista aumentou este imposto em 2024 para 78%.
Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.
O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.
Qualquer escalada militar que afete a produção ou o transporte de energia - especialmente no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial - tende a gerar choques nos mercados energéticos internacionais e a elevar os preços.
Mais de 11 mil cidadãos da União Europeia repatriados do Médio Oriente
Mais de 11 mil cidadãos da UE foram repatriados do Médio Oriente desde o início da guerra iniciada por Israel e Estados Unidos contra o Irão, incluindo portugueses, anunciou hoje a Comissão Europeia.
"Desde o início da escalada da tensão na região, no final de fevereiro, o Centro de Coordenação de Resposta a Emergências da UE prestou apoio a cerca de 90 voos, que trouxeram de volta cerca de 11 ml cidadãos europeus para Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Estónia, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Roménia, Eslováquia e Suécia", indicou Bruxelas em comunicado.
De acordo com a instituição, o quinto voo de evacuação do Médio Oriente, fretado e financiado na totalidade pela Comissão Europeia, aterrou no domingo, em Bucareste, permitindo "o repatriamento seguro de 134 cidadãos europeus após um pedido das autoridades romenas".
Partindo de Omã, o voo transportou 96 cidadãos romenos e 38 cidadãos de outros países europeus, retidos nos Emirados Árabes Unidos.
A UE também cobriu até 75% dos custos de transporte rodoviário que os passageiros tiveram para chegar a Omã.
Citada pela nota, a comissária europeia para a gestão de crises, Hadja Lahbib, disse que "a guerra no Médio Oriente mostra novamente que, quando as crises ultrapassam as capacidades nacionais, a Europa intervém".
"Já ajudámos a repatriar mais de 11 mil europeus e continuaremos a trabalhar até que todos os que precisam de ajuda a recebam", adiantou.
Qualquer país na Europa e fora dela pode solicitar assistência de emergência ativando o Mecanismo de Proteção Civil da UE.
O repatriamento de cidadãos europeus a partir do Médio Oriente é coordenado através desse mecanismo, gerido pela Comissão Europeia.
Quando um país da UE não tem capacidade suficiente para retirar os cidadãos de uma zona de crise, pode pedir apoio ao sistema europeu e, nesse caso, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência da UE organiza a logística em cooperação com os países envolvidos, incluindo voos de evacuação ou outros meios de transporte.
A Comissão Europeia também financia até 75% dos custos de transporte, como voos `charter` ou deslocações terrestres necessárias para chegar aos pontos de evacuação, enquanto os restantes custos são suportados pelos Estados-membros participantes.
Este mecanismo permite também que cidadãos de vários países da UE sejam repatriados no mesmo voo, tornando as operações mais rápidas e eficientes em situações de emergência.
Lusa/Fim
Ministra do Ambiente admite aumentar o apoio à compra da botija de gás de 15 para 20 euros
Israel `viola` a soberania do Líbano e comete `crimes em Gaza`
Numa conferência de imprensa em Doha, disse que Israel está a contribuir para o “círculo contínuo de escalada”.
Al-Ansari afirmou que Israel está a “violar” diariamente a soberania do Líbano, continuando a “perpetrar crimes na Faixa de Gaza”, bem como a “tirar partido” da situação atual na Cisjordânia ocupada, com ataques de colonos israelitas e agressões contra os palestinianos.
Estreito de Ormuz está fechado para os "inimigos" do Irão
“Do nosso ponto de vista, está em aberto”, frisou. “Está fechado apenas aos nossos inimigos, àqueles que cometeram agressões injustas contra o nosso país e aos nossos aliados.”
“Após 15 dias de guerra, recorreram a outros para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, virando-se para aqueles que consideravam inimigos até ontem”, frisou Araghchi.
“Estão a pedir a outros países que os venham ajudar para que o estreito se mantenha aberto. Do nosso ponto de vista, o estreito está aberto, mas está fechado aos nossos inimigos, fechado aos que levaram a cabo esta agressão cobarde contra nós e aos seus aliados”.
Acrescentou que os ataques EUA-Israel iniciaram “uma guerra que o inimigo iniciou ao exigir a rendição incondicional”.
Arábia Saudita e e Emirados Árabes acusam o Irão de uma "escalada perigosa"
O governante de facto da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e Mohammed bin Zayed discutiram "os contínuos e flagrantes ataques iranianos contra países da região", segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias dos Emirados.
A continuação destes ataques, lançados em retaliação pela ofensiva israelo-americana contra o Irão, "representa uma perigosa escalada que ameaça a segurança e a estabilidade da região", declararam.
"Ambos os lados enfatizaram a necessidade de uma interrupção imediata da escalada militar (...) e a importância de priorizar o diálogo sério e os meios diplomáticos", sem mencionar explicitamente os Estados Unidos ou Israel, segundo o comunicado.
Aumento do preço dos combustíveis vai refletir-se no preço do peixe
É o aviso feito pelos armadores, no porto de pesca da Figueira da Foz. A guerra no Médio Oriente tornou mais caro, cerca de 30%, abastecer o motor do navio para as idas ao mar. Por isso, os consumidores vão sentir o impacto quando forem à peixaria.