Canadá inclui Estado Islâmico de Moçambique na lista das entidades terroristas

No anúncio feito hoje, o ministro da Segurança Pública, Gary Anandasangaree, afirmou que a medida reforça a capacidade do país para atuar contra o extremismo violento, sobretudo na prevenção da radicalização de jovens.

"O risco representado pelo extremismo violento, `online` e no terreno, é extremamente sério. Estes grupos visam especialmente jovens e pessoas vulneráveis e têm de ser detidos", declarou, acrescentando: "Ao listá-los, ganhamos ferramentas mais eficazes para impedir a sua propaganda e atos de violência".

Com a inclusão, o IEM passa a ter bens e ativos congelados automaticamente em território canadiano, sendo ilegal qualquer transação financeira ou apoio logístico às suas operações.

A designação também poderá ser utilizada por autoridades fronteiriças para decisões de admissibilidade no âmbito da lei de imigração.

O Governo sublinha que o Estado Islâmico de Moçambique é um braço oficial do EI, com objetivo declarado de substituir a autoridade governamental por um regime baseado na `sharia` (lei islâmica), recorrendo à tomada territorial, infiltração de comunidades civis e ataques armados.

Além do IEM, foram igualmente listadas a 764, a Maniac Murder Cult e a Terrorgram Collective, redes extremistas descritas como transnacionais e ativas em plataformas digitais, onde promovem propaganda violenta e recrutamento.

O Canadá torna-se o primeiro país a classificar a 764 como organização terrorista.

Com estas adições, o número total de entidades catalogadas no Criminal Code do Canadá sobe para 90.