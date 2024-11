Canadá junta-se a outros países ocidentais e fecha embaixada em Kiev

"A embaixada do Canadá em Kiev suspendeu temporariamente os seus serviços ao público devido à situação de segurança", revelou o Governo canadiano numa mensagem publicada no seu `site` oficial, justificando com "informações específicas sobre um possível ataque aéreo substancial", de acordo com dados de Washington.

Além do Canadá, os Estados Unidos, Portugal, a Espanha, a Itália e a Grécia adotaram a mesma medida.

O encerramento das embaixadas ocidentais ocorre pouco depois de a Ucrânia ter lançado pela primeira vez um ataque contra a Rússia utilizando mísseis de longo alcance ATACMS, fornecidos pelos Estados Unidos, bem como mísseis britânicos Storm Shadow.

Na terça-feira, dia em que assinalaram mil dias sobre o início da invasão russa da Ucrânia, o Presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que aumenta as possibilidades de utilização das armas nucleares da Rússia.

Várias potências ocidentais tinham já alertado que consideravam inaceitável a mobilização de cerca de dez mil militares norte-coreanos para lutar ao lado do Exército russo na região fronteiriça de Kursk, invadida pelas tropas ucranianas em agosto.

Esta escalada militar na guerra da Ucrânia ocorre numa fase em que as forças ucranianas lidam com uma progressão das tropas russas na região leste de Donetsk, e procuram segurar as suas posições em Kursk.