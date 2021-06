Canadá. Onda de calor provoca temperaturas de 46 graus

Lytton's official high temperature today June 27, 2021 is 46.6 C. Lytton BC now holds the record for Canada's all time maximum high. The previous record was 45.0 C set on July 5, 1937 at Yellow Grass, and Midale, SK. — ECCC Weather British Columbia (@ECCCWeatherBC) June 28, 2021

Segundo o Instituto de Meteorologia canadiano foi a temperatura mais alta registada na história do país.A onda de calor foi originada por altas pressões de ar quente localizadas na região.A enorme zona de alta pressão estende-se da Califórnia até aos territórios árticos do Canadá e para o interior através do Idaho.Vários especialistas afirmam que as mudanças climáticas podem provocar um aumento da frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor.O especialista em climatologia da Environment Canadá, David Phillips, afirmou a um canal de televisão local, que os termómetros estavam a registar temperaturas mais elevadas no país do que no Dubai.As temperaturas estão entre 10 a 15º acima do normal em muitas zonas do Canadá.As altas temperaturas levaram a uma corrida aos aparelhos de ar condicionado e ventiladores. Alguns bares e restaurantes – e até mesmo uma piscina – foram considerados quentes demais e fecharam as portas.

Eliminatórias de atletismo interrompidas

A eliminatórias de Atletismo para os Jogos Olímpicos do Japão tiveram de ser adiadas para o período noturno em Eugene, no Estado norte-americano de Oregon.O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos alertou para os perigos das ondas de calor que considera “históricas”. E prevê que as altas temperaturas se prolonguem durante a semana.

O Oregon facilitou algumas restrições em vigor para combater a pandemia de Covid-19. Algumas piscinas e áreas com ar condicionado, como os centros comerciais, reabriram.







As altas temperaturas obrigaram ao encerramento de alguns postos de vacinação contra a Covid-19.



Os produtores de fruta estão a antecipar as colheitas, com medo que o calor possa estragar as plantações de cerejas. Os trabalhadores estão a colher as frutas de madrugada e fazem uma interrupção à hora de almoço, uma altura em que as temperaturas se tornam insuportáveis.