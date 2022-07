Canadá. Papa diz-se indignado e envergonhado por crimes contra indígenas

O papa denunciou a mentalidade colonialista cristã e pediu perdão pelos crimes cometidos pela Igreja em nome da chamada missão civilizadora nas escolas católicas - uma missão que levou à imposição forçada de uma religião a povos que foram espoliados da sua cultura e tradição.



As crianças indígenas foram retiradas às famílias e colocadas em residências escolares da Igreja. Foram submetidas a abusos físicos psicológicos a tortura a violações e à fome .



As escolas católicas onde os crimes ocorreram aplicavam um programa de assimilação do Estado canadiano com que a Igreja pactuou.



O Papa lamentou-se e admite estar envergonhado e indignado. O pedido de desculpas no Papa foi muito importante para os índios canadianos, mas estes povos pedem acções mais concretas .



A Igreja era responsável por 70 % das escolas residenciais no Canadá. As escolas funcionaram de 1870 ate 1996. 150 mil crianças foram colocadas nestas escolas.



Uma comissão responsável pela investigação dos abusos concluiu em 2015 que milhares de meninos foram abusados e deixados à fome. Mais de 3 mil morreram .