Canadá. Polícia lança operação de busca a suspeitos de esfaqueamentos

As forças de segurança canadianas lançaram uma operação massiva para localizar Damien Sanderson e Myles Sanderson, de 31 e 30 anos, os dois alegados autores dos ataques de domingo.As vítimas foram encontradas em 13 locais na remota comunidade indígena de James Smith Cree Nation e nas proximidades de Weldon, em Saskatchewan, localizadas no centro do país.A Polícia de Regina, capital da província de Saskatchewan, referiu em comunicado que, com o apoio da Polícia Montada, estava a trabalhar em várias frentes para localizar e deter os suspeitos e que tinha "mobilizado recursos adicionais para a segurança pública em toda a cidade".“Nunca saiam de um local seguro. Tenham cuidado ao permitir que outras pessoas entrem nas vossas residências”, alertou a Real Polícia Montada do Canadá de Saskatchewan.De acordo com as investigações preliminares, algumas das pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória, e, para já, as motivações dos agressores não são conhecidas.A relação entre Damien Sanderson e Myles Sanderson não é clara e as autoridades não forneceram mais detalhes até ao momento.

“Horríveis e perturbadores”

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022

"Os meus pensamentos estão com as pessoas que perderam um ente querido e com as que ficaram feridas", escreveu o líder canadiano na rede social Twitter.Trudeau acrescentou que o governo está a acompanhar de perto a situação, à medida que as forças de segurança tentam localizar os dois suspeitos."Esta é a destruição que enfrentamos quando drogas ilegais nocivas invadem as nossas comunidades", disse o chefe Bobby Cameron.

"Exigimos que todas as autoridades tomem a direção dos chefes e Conselhos e seus membros para criar comunidades mais seguras e saudáveis para o nosso povo", disse o líder da federação indígena.