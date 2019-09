Canadá. Primeiro-ministro pede desculpa após divulgação de fotografia polémica

RTP19 Set, 2019, 11:04 / atualizado em 19 Set, 2019, 13:41 | Mundo

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, foi acusado de racismo por ter utilizado a cara e as mãos pintadas de negro, há 18 anos. A situação foi revelada por uma fotografia obtida e publicada pela Time Magazine, na qual o primeiro-ministro aparece disfarçado de Alladin – personagem de animação da Disney, cuja pele é de tom escuro.





“Profundamente arrependido”, Trudeau assume total responsabilidade pelas decisões que tomou há quase duas décadas. Apesar do disfarce ter surgido no âmbito da gala privada do Ensino Secundário, onde o tema era as "Noites Arábicas", o atual primeiro-ministro admite que deveria ter pensado melhor nas consequências dos seus atos.



The Canadian prime minister Justin Trudeau has apologised after a photo of him in brown-face make-up emerged https://t.co/vm9jakDVDm — Sky News (@SkyNews) September 19, 2019







“Brownface”, ou seja, cara negra, refere-se ao ato de pintar a pele de cor castanha ou preta, nomeadamente a cara e as mãos, com o intuito de aparentar ter uma tonalidade mais escura.

"Naquela época eu não associei o meu ato a uma atitude racista, mas agora reconheço-o e lamento imenso”, afirmou o primeiro-ministro em comunicado. Em defesa da própria imagem, Trudeau acrescentou ainda que houve um outro momento em que usou “brownface”. Contudo explicou que, mais uma vez, fê-lo em tom de brincadeira durante uma atuação num concurso de talentos da escola, durante a adolescência.







Reações políticas

I am deeply shocked by the racism shown in the photograph of Justin Trudeau. He must apologize for the harm done and commit to learning and appreciating the requirement to model social justice leadership at all levels of government. In this matter he has failed. — Elizabeth May (@ElizabethMay) September 19, 2019

A polémica surge numa altura em que Trudeau tenta assegurar a reeleição, com o próximo escrutínio marcado para dia 21 de outubro.Apesar de atualmente a” ser considerada uma prática ofensiva, nos séculos passados esta era recorrentemente usada em performances teatrais para perpetuar estereótipos ofensivos e racistas da sociedade.Assim, dada a conotação negativa desta conduta, a fotografia agora revelada é politicamente embaraçosa para o primeiro-ministro do partido liberal, na medida em que ele é a cara e a assinatura das políticas progressistas no Canadá.Embora esta não seja a primeira controvérsia em que está envolvido, Trudeau sempre foi associado a políticas de diversidade e igualdade, nomeadamente no que diz respeito à escolha dos membros do seu Governo.Porém, não querendo desvalorizar a importância e conotação dos atos, Trudeau deixou claro publicamente que o uso de cara negra é “algo significativo” e que é uma ato “ofensivo” e desrespeitador para as comunidades e pessoas que vivem em ambientes de racismo e discriminação.Como forma de atacar o candidato da oposição, Andrew Scheer, líder do partido Conservador, deixou claro que se a fotografia era racista em 2001, agora continua a sê-lo. “Aquilo que os canadianos vêm na fotografia é alguém com falta de discernimento e de integridade”, logo trata-se de “alguém que não está apto para governar o país”, concluiu.Elizabeth May, líder do partido Verde, optou por utilizar a rede social Twitter para deixar clara a posição de descontentamento face ao sucedido.Também para o diretor executivo do Conselho Nacional de Muçulmanos do Canadá, Mustafa Farooq, este foi um acontecimento “profundamente lamentável” e “inaceitável”. Porém, uma vez que o episódio decorreu há quase duas décadas, o diretor reconhece que “as pessoas podem mudar e evoluir” e, por isso, agradece que Trudeau se tenha desculpado publicamente.