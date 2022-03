Canadá proíbe militares de se juntarem à Legião Internacional de Defesa na Ucrânia

A confirmação surgiu na quarta-feira, numa comissão de Defesa do Parlamento canadiano, quando a tenente-general Frances J. Allen, vice-chefe do Estado-Maior, declarou quecom exceção dos que tiverem “aprovação formal”, explicou Allen, citada pelo Guardian

Antes do início da ofensiva da Rússia, o Canadá tinha enviado 250 militares para a Ucrânia que foram, posteriormente, recolocados na Polónia. O CEM da Defesa canadiano não adiantou quantos soldados estão, neste momento, em território ucraniano mas sabe-se que parte estará a fornecer ajuda humanitária na fronteira entre estes dois países.