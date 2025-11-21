Canadá quer criar força de voluntários de até 300.000 pessoas para a sua defesa

Em documentos divulgados hoje pela cadeia de televisão canadiana CTV News, o Ministério da Defesa do Canadá indica que "as crescentes ameaças impulsionadas pelo rápido avanço das tecnologias colocam desafios urgentes, simultâneos e sem precedentes à capacidade do Canadá de se defender". E acrescenta que "a segurança global foi profundamente afetada pelo aumento da competição estratégica entre Estados, juntamente com a maior frequência e intensidade de desastres naturais ligados às alterações climáticas".

A resposta está no contributo do "conjunto da sociedade" para a defesa do país, com o aumento do número de pessoal em reserva de 30.000 para 100.000 e a criação de uma força suplementar composta por 300.000 voluntários.

O ministro da Defesa canadiano, David McGuinty, declarou à CTV News que o modelo proposto é semelhante ao sistema de "defesa total" da Finlândia ou da Suécia.

Atualmente, as Forças Armadas canadianas contam com cerca de 63.500 militares em serviço ativo e cerca de 22.500 na reserva, embora o objetivo do Governo canadiano seja de 71.500 e 30.000 respetivamente.

Os planos para dotar o país de uma força de voluntários composta por centenas de milhares de pessoas surgiram quando o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou, em várias ocasiões, o seu interesse em anexar o Canadá, o que provocou uma onda de nacionalismo no país.