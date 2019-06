Canadá. Relatório expõe genocídio de mulheres indígenas

Raízes coloniais

A violência contra as vítimas indígenas é resultado, segundo o relatório, de "ações estatais e inações com raízes no colonialismo".



"Por muito tempo, as mulheres e raparigas indígenas têm sido publicamente desvalorizadas ou ignoradas. As perceções gerais das pessoas têm sido moldadas por estereótipos coloniais nocivos", lê-se no documento. Marginalizadas a nível social, político e económico, as mulheres indígenas tornaram-se alvos frequentes de ações de ódio e violência.



Nahanni Fontaine, a conselheira especial para assuntos das mulheres indígenas do Governo de Manitoba, diz ao diário britânico The Guardian: "Desde os primeiros momentos de contacto com os exploradores europeus, as mulheres indígenas foram menosprezadas e estereotipadas como promíscuas porque controlavam a sua própria sexualidade e eram tratadas como iguais pelos congéneres masculinos".



O relatório diz ainda que as autoridades policiais e o sistema judicial têm falhado para com estas mulheres, ignorando as suas preocupações e preservando "estereótipos racistas e sexistas". A "apatia" da polícia traduz-se frequentemente na "culpabilização das vítimas". São exemplos os retratos das vítimas como "bêbedas", "fugitivas que saem à noite para ir a festas" ou "prostitutas que não são dignas de investigação".





Por sua vez, tal criou desconfiança para com as autoridades e as famílias das vítimas disseram que o procedimento judicial era "inadequado, injusto e retraumatizante".



Outros fatores, como a pobreza, a falta de habitação, o desemprego e a toxicodependência contribuem para a sua condição como vítimas nas reservas. Mas apenas 40 por cento da população indígena vive em reservas, o que significa que a marginalização não ocorre devido à existência de reservas específicas.





Além disso, tentativas violentas de assimilação, como forçar crianças indígenas a frequentar escolas especiais - onde foram vítimas de abusos durante décadas -, constitui "genocídio cultural", de acordo com o Centro Nacional de Verdade e Reconciliação do Canadá.

Práticas de marginalização antigas





"Para as pessoas indígenas no Canadá, a experiência foi, na sua maioria, de humilhação, negligência e abuso", reconheceu o primeiro-ministro Justin Trudeau. Em 2002, foi detido Robert Pickton, considerado o pior serial killer do Canadá. Ele torturou e assassinou pelo menos 33 indígenas.



Entre 1876 e 1996, 150 mil crianças foram retiradas às respetivas famílias e obrigadas a frequentar colégios internos para "retirar o índio da criança", como disse o fundador deste sistema, John MacDonald. Era frequente as crianças serem fiísica e sexualmente molestadas por missionários e eram proibidas de falar a língua nativa.



Grupos indígenas dizem que o racismo institucional contribui para uma cultura de impunidade aos autores de crimes contra mulheres indígenas.

Trudeau reage

O relatório foi apresentado no início desta semana em Gatineau e contou com a presença de Justin Trudeau.



Durante a campanha eleitoral, o governante canadiano referiu que a situação das mulheres indígenas estaria na sua agenda. Mas o problema persistiu.





"Este é um dia desconfortável para o Canadá, mas é um dia essencial (...) Nós falhámos. Não vos falharemos mais", disse o primeiro-ministro a uma plateia com familiares das vítimas e várias figuras da comunidade indígena.



Trudeau prometeu que o Governo agiria para efetuar algumas das [231] recomendações que o relatório oferece, como a mudança do sistema judicial e as práticas da polícia.





Apesar das palavras do primeiro-ministro, alguns indígenas mostram-se céticos. "Sim, um genocídio é exatamente o que está a acontecer, e o Canadá está em negação", disse ao New York Times Lorelei Williams, defensora dos indígenas em Vancouver.

O relatório indica que o número de vítimas apontado pelas autoridades canadianas – 1200 – não corresponde à realidade. O número real ultrapassa as quatro mil. Conclui ainda que estes foram "atos de genocídio".