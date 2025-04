Foto: EPA

28 milhões de eleitores escolhem o próximo primeiro-ministro, num momento de forte tensão, com o país vizinho, os Estados Unidos. A enviada especial da Antena 1 ao Canadá, Cândida Pinto, salienta que as polémicas a envolver Donald Trump, podem mesmo contribuir para uma possível vitória de Mark Carney, o homem que sucedeu a Justin Trudeau na liderança do Governo, e que vai a eleições pela primeira vez.