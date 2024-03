Canal da Mancha. Travessia de migrantes regista novo máximo diário de quatro centenas

Desde que o Governo de Rishi Sunak tomou posse, estima-se que os números das chegadas de migrantes à costa britânica somem já 40 mil.







Mas esta segunda-feira foi o dia mais movimentado do ano, com a chegada de 401 migrantes distribuídos por sete barcos que atravessaram o Canal da Mancha até ao Reino Unido, de acordo com o Ministério do Interior.





As últimas travessias elevam o número total provisório de chegadas, só este ano, para 2.983.Para além do registo de 401 pessoas ser o mais elevado num único dia, desde o início de 2024, os dados também sugerem uma média de cerca de 41 pessoas por barco.

O segundo maior total diário documentado até à data em 2024 foi de 358 migrantes, que chegaram a 17 de janeiro em oito barcos.



Críticas sobre Sunak

Os números do Ministério do Interior apontam que 40.000 migrantes terão chegado ao Reino Unido desde que Rishi Sunak se tornou primeiro-ministro, em outubro de 2022.



Yvette Cooper, do Partido Trabalhista, não poupou críticas a Sunak: “Este é o primeiro-ministro que prometeu ao povo britânico que iria parar os barcos, mas agora viu mais de 40.000 chegadas sob o seu comando”.





E sublinha: “Este é o primeiro-ministro que disse que a sua estratégia estava a funcionar, mas que está a presidir ao início de ano mais movimentado de que há registo em termos de travessias do Canal da Mancha”.







Cooper argumenta que relatórios independentes mostram que a segurança nas fronteiras “se tornou uma farsa”. Sublinha ainda que “milhares de milhões estão a ser gastos em hotéis” para abrigar os migrantes.







Por seu lado, o Executivo britânico insiste que os esforços para restringir as travessias do Canal da Mancha estão a fazer a diferença.





O porta-voz oficial do primeiro-ministro, ainda sobre as últimas conversações com Paris, referiu que o “Reino Unido e a França acordaram uma nova parceria aduaneira para perturbar a cadeia de abastecimento de materiais para pequenas embarcações”.





O Número 10 de Downing Street defende que o trabalho conjunto entre Londres e Paris “já está a dar resultados”, com mais de 26 mil tentativas de travessia evitadas em 2023, representando uma "taxa de interceção de 47 por cento".