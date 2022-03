Canal de televisão estatal russo RT banido do Reino Unido

O regulador da comunicação social do Reino Unido proibiu esta sexta-feira a emissão do canal de televisão estatal russo RT, alegando parcialidade na cobertura sobre a invasão à Ucrânia. A estação russa já reagiu. Acusa o Ofcom de ser "uma ferramenta do Governo" de Boris Johnson.