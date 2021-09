Canárias. Nova boca eruptiva, lava continua a aproximar-se da água. Governo admite retirada de cidadãos portugueses

Dois dias depois, a situação agrava-se em várias frentes na ilha de La Palma, nas Canárias onde um vulcão entrou em erupção no último domingo.





O vulcão Cumbre Vieja tem desde segunda-feira à noite uma nova boca eruptiva, a 900 metros da boca principal, o que obrigou à evacuação de uma vila próxima, Tacande, com 700 habitantes.





Entre domingo e segunda-feira já tinham sido retirados de casa 5.000 habitantes da ilha, mas as autoridades admitem que poderá ser necessário retirar até 10.000 pessoas.





Outra situação que está a preocupar as autoridades é a aproximação da lava ao mar. Os cientistas previam que esse contacto ocorresse na segunda-feira pelas 20h00, mas houve entretanto uma desaceleração do avanço dos rios magmáticos.





“Tivemos menos atividade vulcânica e menos volume na massa magmática. A atividade do vulcão diminuiu. A lava cobre o bairro de Todoque neste momento. Ainda falta meio caminho para chegar ao mar. Não irá chegar esta noite”, afirmou Miguel Ángel Morcuende, diretor técnico do Plano de Emergência Vulcânica das Canárias (Pevolca), em declarações aos jornalistas na segunda-feira à noite.







Nesta altura não há uma previsão de quando a lava vai chegar ao oceano, mas as autoridades preparam-se para os piores cenários, já que o, que poderão afetar os residentes da ilha com





As autoridades preveem intensificar o dispositivo de alerta, estando já em curso a criação de um perímetro de exclusão por mar e por terra, garantiu a Capitania Marítima local.

Governo português admite operação de retirada





La Palma encontra-se a 480 quilómetros da ilha da Madeira e também por isso, as autoridades portuguesas mantém contacto permanente com as homólogas espanholas. No entanto, o IPMA não prevê que as cinzas das Canárias afetem a Madeira nos próximos dias.





"Em termos do que se prevê para o arquipélago da Madeira nos próximos dias, será muito pouco provável, não é impossível, mas é muito pouco provável, que as cinzas vulcânicas que estão neste momento sobre a região das Canárias tenham impacto no arquipélago da Madeira", afirmou Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em declarações à agência Lusa.





Ainda assim, o Ministério da Administração Interna adiantou na segunda-feira, ao final da tarde, que está a acompanhar “de perto” esta erupção. O que mais preocupa agora as autoridades portuguesas é a evolução e deslocação da nuvem de fumo e a situação dos portugueses no terreno. O Governo admite mesmo uma “eventual intervenção para a retirada de cidadãos portugueses, em apoio às autoridades e Espanha”, lia-se no comunicado enviado na segunda-feira às redações.





Pede-se aos portugueses na ilha de La Palma que “sigam as instruções das autoridades locais e respeitem os cordões de segurança estabelecidos pelas forças de segurança e proteção civil. Recomenda-se igualmente que estejam preparados para uma possível evacuação”, refere o MAI.





No alerta publicado no Portal das Comunidades , o Ministério dos Negócios Estrangeiros disponibiliza os contactos do Cônsul Honorário de Portugal em Tenerife, em caso de necessidade.





O gestor da navegação em Espanha, a Enaire, emitiu uma recomendação, como medida preventiva, para que sejam suspensos os voos para a ilha de La Palma, mas o tráfego aéreo com origem ou destino no arquipélago continua sem interrupções.