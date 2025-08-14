Cancelada presença de Boaventura de Sousa Santos em seminário no Brasil após críticas de alunos

De acordo com o jornal brasileiro Folha de S.Paulo, a USP informou que cancelou a participação do sociólogo português num seminário intitulado "O futuro da democracia ou a democracia do futuro?", marcado para dia 25 de agosto, porque "o palestrante está com problemas de saúde".

No entanto, o jornal revelou que a ida do professor da Universidade de Coimbra à USP era alvo de protestos desde o início desta semana, quando foi anunciada, pelo facto de o académico ser alvo de uma série de denúncias de assédio sexual e moral em 2023.

Alunos do centro académico Ísis Dias de Oliveira, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP divulgaram na terça-feira um comunicado nas redes sociais frisando que não aceitariam que o evento fosse sediado na universidade.

"Estamos enviando denúncias formais à coordenação de curso e ao departamento, exigimos que o evento seja cancelado", afirmaram.

Três investigadoras que passaram pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade (CESt) de Coimbra denunciaram situações de assédio por parte de Boaventura de Sousa Santos, de 84 anos.

O caso motivou o seu afastamento e do investigador Bruno Sena Martins de todos os cargos que ocupavam no CES, em abril de 2023.

O CES acabou por criar, uns meses depois, uma comissão independente para averiguar as denúncias, tendo divulgado num relatório, quase um ano depois, em 13 de março de 2024, que confirmou a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores, sem especificar nomes.

De acordo com o relatório então divulgado à comissão independente, foram denunciadas 14 pessoas, por 32 denunciantes, num total de 78 denúncias.