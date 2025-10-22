Cancro. "As pessoas devem ser tratadas da mesma forma independentemente do código postal"

Em Bruxelas foram feitos alguns contactos e a presidente do Parlamento Europeu foi convidada a estar no lançamento desta iniciativa, a decorrer no início de novembro em Paris.



A Antena 1 falou com a médica oncologista Ana Varges Gomes, responsável pela comunicação da Rede Europeia dos Comprehensive Cancer Center, para perceber os objetivos destes centros que passam pela informação, literacia e cuidados iguais para todos os doentes com cancro.

Pôr fim às desigualdades

Isso permite-nos, no fundo, estarmos a tratar o cancro na Europa da mesma forma, e com as mesmas possibilidades, independentemente do sítio onde nós nascemos e de qual é o nosso código postal.









A pandemia da covid-19 evidenciou como o desenvolvimento da saúde impacta diretamente o progresso e a equidade social. Este reconhecimento é particularmente relevante para o cancro. O cancro é a segunda principal causa de morte na Europa e a primeira em vários países. É marcado pelo aumento da incidência e prevalência, mas ainda existem oportunidades inexploradas para reduzir novos casos e melhorar a vida de um número crescente de sobreviventes de cancro. A população da União Europeia (UE) e dos países associados deve ter acesso ao melhor padrão de tratamento oncológico disponível. Este tratamento deve ser continuamente melhorado, aproveitando os avanços no conhecimento, tecnologia e tratamento. O estabelecimento de uma rede de Centros Integrados de Oncologia (CCCs) em toda a Europa é um passo fundamental para tornar esta visão uma realidade. A Ação Conjunta EUnetCCC é uma ferramenta importante para implementar o conceito de Rede Europeia de Centros Integrados de Oncologia (CCCs da UE) e estabelecer a rede correspondente. https://eunetccc.eu/about-eunetccc

Portanto, é um objetivo ambicioso, mas que eu acho que nos deve mover a todos porque todos nós gostaríamos de ser tratados da mesma forma em qualquer um destes países.









O Plano Europeu de Luta contra o Cancro é um compromisso político para inverter a situação na luta contra o cancro e um passo importante rumo a uma União Europeia da Saúde forte e a uma UE mais segura, mais bem preparada e mais resiliente.



Em 2020, 2,7 milhões de pessoas na União Europeia foram diagnosticadas com cancro e mais 1,3 milhões de pessoas perderam a vida, incluindo mais de 2 000 jovens. Se não tomarmos medidas decisivas agora, os casos de cancro deverão aumentar 24 % até 2035, tornando-o a principal causa de morte na UE.



O Plano Europeu de Luta contra o Cancro irá dispor de 4 mil milhões de EUR de financiamento, incluindo 1,25 mil milhões de EUR do futuro Programa UE pela Saúde.



https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_pt Esta rede está inserida no Programa de Luta contra o Cancro da União Europeia. https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf

Fundos e investimentos

Portanto, esta rede é, no fundo, a base para depois podermos também ter mais investimentos e para que o dinheiro europeu também ser aproveitado da melhor forma. Ou seja, se tivermos uma boa infraestrutura, se ela estiver a funcionar, a seguir o dinheiro que vem pode até ser o mesmo – não queremos que seja menos, mas pode ser o mesmo – mas certamente será aplicado de melhor forma e chegará melhor às pessoas.









alcançar uma geração sem tabaco: assegurar que, até 2040, menos de 5 % da população consome tabaco;

reduzir o consumo nocivo de álcool em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (redução relativa de, pelo menos, 10 % do consumo nocivo de álcool até 2025) e reduzir a exposição dos jovens à comercialização do álcool;

reduzir a poluição ambiental alinhando as normas de qualidade do ar da UE com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e reduzir a exposição a substâncias cancerígenas e a radiações;

melhorar os conhecimentos e a literacia no domínio da saúde para promover estilos de vida mais saudáveis.

Todos, todos, todos

Nós, neste momento e em Portugal, já temos os profissionais que estão interligados mas de uma forma informal, sejam eles do privado, do público, isso não é um problema até porque para as pessoas que estão inseridas em ensaios clínicos os tratamentos são gratuitos – ou seja, é um dos princípios básicos da investigação clínica: quando um doente é inserido num ensaio clínico, o seu tratamento é gratuito independentemente de ser no privado ou no público (para o doente não tem nenhum custo adicional, não pode ter nenhum custo adicional) – e muitas vezes as pessoas não sabem disso.











Prevenção do cancro através da vacinação: 31 de janeiro de 2024 — A Comissão Europeia está a apoiar os países da UE nos seus esforços para prevenir o cancro, nomeadamente através da vacinação. A nova recomendação da Comissão faz parte do Plano Europeu de Luta contra o Cancro e centra-se no reforço da taxa de vacinação de duas vacinas fundamentais: as vacinas contra os vírus do papiloma humano (VPH), responsável pelo cancro do colo do útero, e contra o vírus da hepatite B (VHB). O objetivo é alcançar uma taxa de vacinação contra o VPH de 90 % para as raparigas e aumentar significativamente a vacinação dos rapazes, até 2030. Além disso, as medidas devem melhorar o acesso e aumentar a taxa de vacinação contra o VHB, a fim de prevenir o cancro do fígado.



https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_pt

Comunicação, informação e literacia





O nosso trabalho é tentarmos perceber as necessidades das pessoas e ir ao encontro delas, comunicando de forma que seja mais simples, trazendo exemplos, ouvindo pessoas que já passaram por essas situações, familiares, associações de doentes. De facto, informação é poder e as pessoas, quanto mais informação tiverem, maior capacidade têm de ter um diagnóstico mais cedo e de terem o melhor tratamento.





Comunicar com os doentes com cancro

Mas podemos perguntar “como é que estás”?





Eu acho que há situações muito específicas, ou seja, há empregos em que é muito difícil as pessoas continuarem a trabalhar. Primeiro porque os tratamentos baixam a imunidade da pessoa.

Se for, imagine um exemplo muito prático, um professor que lida com crianças é difícil. Porquê?





Porque as crianças muitas vezes têm infeções e, portanto, para a pessoa que está mais debilitada é mais complexo manter a sua atividade normal.





Melhorar a qualidade de vida dos doentes e sobreviventes de cancro. Graças aos avanços na deteção precoce, à eficácia das terapias e aos cuidados de apoio, estima-se que existam mais de 12 milhões de sobreviventes de cancro na Europa, incluindo cerca de 300 000 sobreviventes de cancro na infância.



Embora estes números inspirem otimismo, é também necessário que existam cuidados de acompanhamento adequados, acesso à proteção social e igualdade de acesso a serviços financeiros, incluindo aos seguros.



https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_pt#melhorar-a-qualidade-de-vida-dos-doentes-e-sobreviventes-de-cancro

Apresentação das linhas orientadoras em Paris

O nosso White Paper vai ser apresentado na nossa primeira reunião anual – na qual vai ser feito o lançamento oficial da rede – nos dias seis e sete de novembro, em Paris, e para o qual já convidamos todos os interessados a poderem participar.

reconhecer a importância deste modelo, que é um dos mais importantes, e posicionar esta rede como uma plataforma que vai ser estruturante e que vai ser unificadora em toda a Europa; mostrar que vamos ter aqui uma base sólida para podermos trabalhar;

estabelecer um mecanismo de governação entre toda esta rede;

garantir fundos não só para agora, estes que já garantimos, mas também que nos permitam manter toda a rede a funcionar e que permitam manter a educação, o treino, a investigação e portanto, no fundo, financiamentos para o futuro que possam manter a rede a funcionar;

envolver os doentes em todo este processo para melhorarmos continuamente a nossa rede.