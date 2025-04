Cancro. Avanço científico travado por política de Trump

Na Escola Médica de Harvard há um microscópio inovador que abre caminho a avanços na deteção do cancro e também na pesquisa do rejuvenescimento das células. No entanto, a cientista russa que desenvolveu os comandos informáticos que "lêem" as imagens fornecidas pelo microscópio foi detida há dois meses pela polícia de Imigração dos EUA.