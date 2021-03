Cancro da mama supera o do pulmão e é já o mais comum em todo o mundo

De acordo com a Agência Internacional para a Investigação do Cancro, um organismo da Organização Mundial da Saúde,





A diferença para o cancro do pulmão - até esta data o mais diagnosticado - não é muita, na ordem dos milhares.





Com 11,4 por cento do total, o cancro do pulmão é o segundo mais encontrado, mas continua a ser aquele que mais pessoas mata. Em 2020 foi responsável pela morte de quase um milhão e 800 mil pessoas, 18 por cento do total de vítimas mortais devido a cancro.





E se o da mama foi o mais diagnosticado em 2020, é apenas o quinto na lista dos que mais matam, depois do pulmão, colorretal, fígado e estômago.





Uma das razões para que o cancro da mama se tenha tornado naquele com maior incidência pode estar relacionado, dizem os especialistas, com um maior trabalho de prevenção, o que é bom. Mas também estará relacionado com fatores sociais como o envelhecimento da população, a maternidade cada vez mais tardia ou outras situações como a obesidade, o sedentarismo, consumo de álcool ou dietas inadequadas. Razões avançadas ao jornal El País pelo médico Álvaro Rodriguez-Lescure, presidente da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica.





Dos dados revelados pela OMS é também possível verificar que o cancro da próstata foi no ano passado o terceiro mais diagnosticado.





A doença que afeta os homens, é no entanto, a oitava em relação ao número de vítimas mortais. No ano passado perderam a vida para o cancro da próstata 370 mil pessoas.