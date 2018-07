Cancro da pele pode vir a ser detetado com exame

RTP17 Jul, 2018, 17:57 | Mundo

Segundo a CNN, o grupo de investigadores diz que é o primeiro exame capaz de detetar o melanoma.



Este teste tem o propósito de dar um diagnóstico antecipado, para salvar a vida das pessoas. Na Austrália, cientistas da Universidade de Edith Cowan analisaram amostras de sangue com anticorpos criados pelo sistema imunológico, que protege o corpo humano de fungos e bactérias.



“Os anticorpos têm um acesso fácil ao sangue, por isso este teste é fantástico para identificar um cancro na fase inicial”, disse Mel Ziman, responsável pelo grupo de investigadores.

Na Austrália, o cancro da pele tem 14 mil novos casos todos os anos.







Na terça-feira o estudo foi publicado na revista biomédica Oncotarget. Os investigadores examiram 245 amostras de sangue de pessoas com e sem melanoma. Conseguiram identificar pessoas com 79 por cento de certezas que tinham melanoma e 84 por cento sem melanoma.



O tratamento mais comum é a cirugia para remover o melamona.



Jodie Moffat, responsável pelo diagnóstico precoce do Cancer Research UK, concorda com um teste que encontre o melanoma mais cedo, de forma a reduzir as mortes pela doença.



“Para que seja tomado em conta pelos médicos, era necessário ter 90 por cento de precisão no resultado (…) Estamos a fazer este teste com mil pessoas para chegarmos a esse número”, disse Ziman.O responsável pelo grupo de investigadores, considera que o teste pode vir a ser distribuido internacionalmente nos próximos cinco anos, caso os resultados dos novos testes sejam positivos.Um outro estudo feito em Janeiro, publicado na revista científicapermite detetar a presença de tumores no fígado, ovários, esófago, pulmões, intestinos, estômago, pâncreas e mama.O melanoma é o mais perigoso cancro da pele. A exposição solar é um dos fatores de risco. Antecedentes com cancro da pele, exposição em fontes artificiais ultra violetas – solário – determinadas medicações e a cor da pele também são causas para essa doença.Segundo a CNN, na Austrália o cancro da pele é o quarto mais comum. Em 2017 morreram cerca de 1.700 pessoas. De acordo com o Departamento de Saúde e Envelhecimento da Austrália , os níveis dos raios ultra violetas são os mais altos.A equipa de investigadores comunicou que, se o cancro for detetado precocemente, a taxa de sobrevivência é de 95%, mas se for diagnosticado mais tarde a taxa baixa para 50%.