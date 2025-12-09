Candidato à Presidência das Honduras denuncia "fraude eleitoral" a favor de rival apoiado por Trump

"É uma fraude", afirmou Nasralla na rede social X, alegando uma manipulação do sistema informático, numa altura em que a primeira fase da contagem dos votos se aproxima do final, após mais de uma semana de contratempos, com Asfura a ampliar a vantagem sobre o candidato do Partido Liberal.

O partido do Governo nas Honduras, Partido Libertad y Refundación (Libre, esquerda) anunciou, também no domingo, pela voz da sua candidata, Rixi Moncadaque, que "não reconhece" as eleições gerais de 30 de novembro, alegando "interferência e coação" por parte de Trump.

Com 98,77% das assembleias de voto apuradas, Asfura lidera com 1.291.320 votos (40,53%), enquanto Nasralla (ambos conservadores) soma 1.247.554 votos (39,16%).

Em terceiro lugar, a candidata do Libre, Rixi Moncada, regista 615.712 votos (19,32%), de acordo com os registos do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) das Honduras, até às 21:00 (03:00 em Lisboa).

Na primeira fase da contagem, que está prestes a terminar, Asfura supera Nasralla por 43.766 votos, o dobro da marca registada há 12 horas.

A contagem, que sofreu várias interrupções --- a última de três dias ---, continuará com a recontagem de mais de 2.750 atas identificadas com inconsistências, que se somarão às 16.178 corretas registadas no portal na internet do órgão eleitoral.

As atas inconsistentes, que podem ultrapassar os 500 mil votos, serão submetidas a uma contagem especial, que poderá ter início entre hoje e quarta-feira, na presença de representantes dos partidos políticos, do CNE, de observadores nacionais e internacionais, da empresa auditora do processo eleitoral e de fiscais.

A contagem será feita em dois turnos diários de 12 horas cada.

O ex-magistrado do antigo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) Augusto Aguilar sublinhou em declarações à agência de notícias EFE que os resultados do CNE continuam a ser preliminares enquanto não for concluída a revisão das atas com irregularidades.

Durante a contagem especial, que poderá durar entre dois e três dias, o órgão eleitoral verificará as "atas com irregularidades" e, quando "os números não baterem certo - houver mais eleitores do que votos ou existirem erros nas somas - será levantada uma nova ata, que será a válida", explicou Aguilar.

O resultado definitivo será declarado após a conclusão dessa revisão, que pode confirmar a tendência atual ou alterar os resultados preliminares, precisou o ex-magistrado do TSE.

Nasralla disse, entretanto, nas redes sociais que será o próximo Presidente de Honduras e assumirá o cargo em 27 de janeiro de 2026, e que a diferença a favor de Asfura será revertida com a contagem especial.

Além disso, acusou o Partido Nacional de ter "inflacionado as atas" para demonstrar que teve mais votos em muitas comunidades onde a população teria votado no Partido Liberal.

A candidatura do Partido Nacional diz que dispõe da contabilidade de 100% das atas eleitorais, em formato digital e físico, uma informação que os outros candidatos também devem dispor, e que essa contabilidade confirma a vitória de Asfura.

Os registos disponíveis até ao momento, acrescenta a candidatura, confirmam a vitória do Partido Nacional em 202 municípios (dos 298 do país) e em 12 dos 18 departamentos do território nacional.

No escrutínio relativo às legislativas, o partido diz ter conquistado 50 dos 128 deputados ao Parlamento, contra 40 do Partido Liberal, liderado por Nasralla.