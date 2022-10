Candidato de extrema-direita a governador de São Paulo quer fim de câmaras corporais da polícia

Desde o início da sua campanha, o”.A proposta de “reavaliação” de um projeto para acabar com o uso destes equipamentos não é propriamente uma surpresa na campanha, dado o histórico de Tarcísio de Freitas.Embora não seja uma novidade,, disse ao Guardian Ariel de Castro Alves, advogado que também é presidente de uma importante organização anti-tortura.

“Ele assume estas posições porque segue a linha de Bolsonaro de promover a violência policial”.







O argumento de ambos é o de que o uso de câmaras corporais constrange o agente da polícia e que sem a tecnologia os infratores teriam de “respeitar” as autoridades. Contudo, considerando a polémica em torno desta questão, Tarcísio de Freitas tem alterado o discurso, admitindo agora que vai reunir com especialistas para debater a remoção das câmaras corporais.



Apesar da controvérsia, o candidato da extrema-direita e apoiante assumido de Bolsonaro é o favorito, segundo as sondagens, para o cargo de governador do populoso Estado paulista.



Só em 2020, morreram 6.416 pessoas em confrontos com a polícia brasileira, correspondendo a quase um terço dos homicídios no Estado de São Paulo.



Mas desde que foram introduzidas as câmaras corporais, os homicídios diminuíram drasticamente, assim como o número de agentes mortos em serviço, de acordo com estatísticas da Polícia Militar brasileira.