Candidato do partido no poder das Honduras concede corrida presidencial

Antes de Asfura, um empresário da construção civil que foi presidente da câmara de Tegucigalpa durante oito anos, o Partido Nacional, numa declaração, tinha reconhecido a vitória de Castro, líder do Partido da Liberdade e Refundação (Libre, esquerda), e mulher do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em Junho de 2009.

Acrescentou que hoje se encontrou "com Xiomara Castro e toda a sua família", e que foi "a casa dela para a felicitar pessoalmente".

"Agora quero dizer publicamente que a felicito pela sua vitória, e como presidente eleita desejo que Deus a ilumine e guie para que na sua administração ela faça o melhor em benefício de todos nós hondurenhos para alcançar o desenvolvimento e os anseios de democracia", sublinhou.

O presidente da câmara da capital também pediu a Castro para "respeitar os resultados de todos os nossos candidatos a deputados e presidentes de câmara do país", e agradeceu a todos aqueles que manifestaram o seu apoio como candidato presidencial do Partido Nacional, que esteve no poder durante três mandatos consecutivos.

Segundo a contagem levada a cabo pelo Conselho Nacional 53,41% votou em Xiomara Castro.

Asfura disse que ama o seu país e pediu aos seus compatriotas que reforçassem "a democracia e a paz em benefício desta grande família chamada Honduras".

"Respeitamos a vontade do povo expressa nas urnas, porque essa é a decisão da maioria. O país precisa de reconciliação e unidade para alcançar a harmonia e o trabalho, que é o caminho que nos conduzirá ao desenvolvimento por que todos ansiamos. Estou aqui e estarei sempre ao vosso serviço", acrescentou.

Castro está a caminho de se tornar a primeira mulher presidente das Honduras.