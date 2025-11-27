Candidato que reclama vitória nas presidenciais diz que escapou a detenção

Dias da Costa apareceu, num vídeo colocado nas redes sociais, a falar "num lugar seguro" na capital guineense após ter escapado de uma alegada tentativa de detenção por homens armados, na sequência de uma reunião com observadores eleitorais internacionais na sua sede de campanha.

Várias fontes partidárias e políticas anunciaram que Fernando Dias da Costa teria sido detido por militares, juntamente com Domingos Simões Pereira, e alegadamente conduzidos ao Ministério do Interior, em Bissau.

O político explicou as circunstâncias em que escapou de homens armados que os tentaram deter na sede da campanha, tendo destacado "a pronta intervenção da juventude" que se encontrava na sede.

"Saímos por portas traseiras do edifício, perseguiram-nos de todas as formas, e felizmente conseguimos escapar-lhes. Estou num local seguro", disse Fernando Dias da Costa, sem especificar onde se encontra.

Dias da Costa reafirmou que venceu as eleições presidenciais de domingo, questionou a quem interessa um golpe de Estado neste momento e denunciou que foram os "militares da Presidência da República" que os tentaram "raptar".

Denunciou que Domingos Simões Pereira e o advogado Octavio Lopes foram detidos e conduzidos para as celas da segunda esquadra e pediu ao povo guineense que se manifeste para exigir a sua imediata libertação incondicional.

Falando já em português, o político guineense apelou à comunidade internacional a assumir as suas responsabilidades para que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) possa ler os resultados eleitorais.

Fernando Dias da Costa dirigiu-se particularmente à União Africana, Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), União Europeia (UE) e Nações Unidas.

Dias da Costa disse que já tinha chamado a atenção da CEDEAO sobre o facto de os líderes da oposição estarem sem seguranças.