Candidatura do Kosovo à UE: a posição de Espanha

O governo de Pedro Sánchez lida no seu território com movimentos de separatismo na Catalunha e no País Basco - reconhecer formalmente a independência unilateral do Kosovo em relação à Sérvia seria entendido como um grave precedente no domínio da política interna. Apesar disso, Espanha, que vai assumir a presidência da União Europeia em Julho, está a ser muito pressionada a mudar de posição.