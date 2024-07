No segundo dia de protestos em massa na Venezuela, milhares de pessoas saíram às ruas para contestar o anúncio de que Nicolas Maduro venceu as eleições.

A polícia e as milícias do regime entraram em confronto com os manifestantes. Há pelo menos sete mortos.



A oposição anunciou que já teve acesso às atas e disse que Edmundo Gonzalez ganhou com 73,2% dos votos.