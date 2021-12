Capitólio. Comité quer investigar chamadas de Trump horas antes da invasão

O comité que investiga um dos episódios mais negros da democracia americana quer ter na sua posse o conteúdo de chamadas realizadas por Trump horas antes da certificação dos resultados eleitorais que declararam Joe Biden presidente. “É verdade”, disse o congressista Bennie Thompson, em declarações ao, e explicou que o painel de investigadores está a pensar em maneiras legais para chegar ao que foi dito nas chamadas.Thompson explicou que não pode ser feito um pedido aos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos para ter o conteúdo de chamadas específicas mas que poderá fazer um pedido para conseguir as chamadas feitas na Casa Branca a 5 e 6 de janeiro, caso “ele [Trump] tenha feito a chamada de um telefone da Casa Branca”.“Obviamente que iríamos analisar os conteúdos”. The Guardian já havia publicado no mês passado, alicerçado em várias fontes, que Donald Trump fez várias chamadas para aliados seus que estavam no Hotel Willard, Washington DC, a partir da Casa Branca para arquitetar uma forma de parar a certificação presidencial de Joe Biden.De acordo com a informação avançada pelo jornal, Trump disse aos seus aliados que o vice-presidente, Mike Pence, estava relutante em seguir o plano para o manter por um segundo mandato e discutiu maneiras de manietar a certificação e assim continuar a liderar o executivo norte-americano.Os estratagemas foram desenhados depois de muitas outras discussões com um grupo forte de Trump, que incluía Rudy Giuliani, John Eastman, Boris Epshteyn e Steve Bannon. O comité que investiga a invasão ao Capitólio tem tentado chegar ao conteúdo da chamada de Trump com os seus lugares-tenentes.Bennie Thompson afirmou que o envolvimento da Casa Branca também vai ser analisado, numa movimentação com vista a pressionar o círculo mais próximo do antigo presidente dos Estados Unidos.“Se conseguirmos a informação que pedimos, poderemos vir a determinar que as chamadas foram feitas para o [hotel] Willard e a quem quer que seja que lá estivesse”.Uma coisa parece já certa: Rudy Giuliani vai ser intimado a depor sobre o assunto. No entanto, é possível que o advogado invoque a relação sigilosa advogado-cliente. Entretanto, o congressista Jamie Raskin afirmou já que essa proteção não confere imunidade ampla para todas as situações.“O privilégio advogado-cliente não opera para criar um escudo protetor para participantes num crime de uma investigação a esse mesmo crime. Se o fizesse, então tudo o que teríamos de fazer para roubar um banco seria levar um advogado a quem pediríamos conselhos durante o roubo”.reportou que Donald Trump fez várias chamadas a partir da zona residencial da Casa Branca e que não há certezas de onde foram feitas as chamadas para o hotel Willard. Algo que se pode tornar num problema, já que as chamadas feitas a partir da zona residencial não são automaticamente enviadas para os Arquivos Nacionais após o fim de uma Administração.A ser assim, mesmo que o comité tenha acesso às chamadas, a partir dos Arquivos Nacionais, sem testemunhas que corroborem o que foi dito, os investigadores saberão apenas o local e o espaço temporal em que as chamadas foram feitas.