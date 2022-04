Capitólio em alerta: congressista democrata atacado por raposa com raiva

A zona de Washington onde se localiza o edifício do Capitólio, que alberga o Congresso e o Senado norte-americano, é conhecida por ter algumas raposas e já antes tinham sido relatados problemas devido à presença destes animais.

“Diria que este é o dia mais invulgar no Capitólio em dez anos”, comentou à comunicação social.





Também na terça-feira, confirmou, através das redes sociais, que tinha sido mordido por uma raposa e deixou o alerta para quem fosse vítimia de ataque semelhante recorrer a um profissional de saúde.





What does the fox say? Last night, I found out…



Joking aside, animal bites are extremely serious. In the case of an encounter, please speak with a physician immediately: https://t.co/J4tmdlZzQI.



Happy to report that I am healthy and back at work serving the people of #CA07. https://t.co/rNX85ItmrK — Ami Bera, M.D. (@RepBera) April 5, 2022



Segundo contou à Associated Press, quando ia a atravessar os jardins do Capitólio na segunda-feira à noite, a chegar ao Senado, sentiu que algo o atacou. Reagindo ao que pensou ser um ataque de um cão pequeno, usou o guarda-chuva para repelir o animal, apercebendo-se depois que era uma raposa.De acordo com o relato,

Sendo médico, Bera procurou logo possíveis feridas com perfuração, mas não encontrou sinais de nenhuma, embora notasse alguma abrasão na pele. Por isso foi aconselhado a consultar um profissional de saúde do Capitólio, que lhe disse para não correr riscos e receber tratamento. Após a votação no Congresso, Ami Bare foi visto no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para começar um tratamento, que consiste na inoculação de quatro vacinas contra a raiva.







As autoridades norte-americanas temem que existam várias raposas nos terrenos próximos do Capitólio e os especialistas em controlo animal estão a tentar localizá-las e capturá-las.



Entretanto, todos os membros do Congresso e do Senado receberam a indicação de que os animais não devem ser abordados. Apesar de ter sido uma das vítimas, o congressista Ami Bera não se mostrou revoltado e partilhou o seu desejo: “Espero que o animal possa ser levado para outro local”.





Thanks everyone for the well wishes! I feel healthy and am glad to be back at work.



Despite the dustup, I hold no grudge or ill will against @thecapitolfox. Hoping the 🦊 and its family are safely relocated and wishing it a happy and prosperous future. https://t.co/ys9aifa2MN — Ami Bera, M.D. (@RepBera) April 6, 2022

Raposa capturada e abatida

No dia seguinte ao ataque da raposa, foram muitas as referências jocosas ao canal televisivo Fox News ("notícias da raposa", em tradução literal) no Capitólio. Mas os alertas para o perigo de novos ataques, numa área onde as autoridades creem haver mais animais, são reais.



“Recebemos vários relatos de encontros e agressões de raposas dentro ou perto do Capitólio dos EUA. Para sua segurança, não se aproxime de nenhuma raposa. Agentes de controlo de animais estão a trabalhar para apanhar e realocar todas as raposas que encontrarem”, escreveu a Polícia do Capitólio no Twitter nesse dia.



Segundo as autoridades, pelo menos nove pessoas, incluindo Ami Bera, terão sido mordidas naquela zona por um destes animais.



Horas depois a Polícia atualizou a informação, com algumas fotografias da raposa: “ALERTA Capturada”



We have received several reports of aggressive fox encounters on or near the grounds of the U.S. Capitol.



For your safety, please do not approach any foxes.



Animal Control Officers are working to trap and relocate any foxes they find. — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 5, 2022



O animal, de focinho branco e vermelho, foi capturado nos espaços verdes na zona do Congresso, onde se localizam o Senado e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, no final da tarde de terça-feira.



“A raposa que mordeu nove pessoas no Capitólio ontem [terça-feira] foi capturada e abatida para testes de raiva”, disseram num comunicado as autoridades de saúde do Capitólio. No dia seguinte ao ataque da raposa, foram muitas as referências jocosas ao canal televisivo Fox News ("notícias da raposa", em tradução literal) no Capitólio. Mas os alertas para o perigo de novos ataques, numa área onde as autoridades creem haver mais animais, são reais., escreveu a Polícia do Capitólio no Twitter nesse dia.Segundo as autoridades, pelo menos nove pessoas, incluindo Ami Bera, terão sido mordidas naquela zona por um destes animais.Horas depois a Polícia atualizou a informação, com algumas fotografias da raposa: “O animal, de focinho branco e vermelho, foi capturado nos espaços verdes na zona do Congresso, onde se localizam o Senado e a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, no final da tarde de terça-feira.disseram num comunicado as autoridades de saúde do Capitólio.



"Esta manhã recebemos um telefonema sobre uma raposa que se aproximava do pessoal" que trabalha no prédio do Congresso onde ficam o Senado e a Câmara de Representantes. "Esta raposa devia ter uma toca", continuou o comunicado, nos espaços verdes que cercam os diferentes prédios do Capitólio.



A raposa, escreveram, “era uma fêmea adulta e as crias foram encontradas e capturadas esta manhã”. Por estar infetado com raiva, o animal foi sujeito à eutanásia, acrescentaram.



"As raposas são animais selvagens que protegem muito a sua toca e território. Por favor, não se aproximem deles", pediram ainda as autoridades.