Capotamento de autocarro no Senegal faz 22 mortos e 52 feridos

"O acidente ocorreu na aldeia de Ngeune Sarr, na região de Louga, e provocou 74 vítimas", entre as quais 22 mortos e 52 feridos, disse um responsável nacional dos bombeiros.

"Não terminámos de contar" as vítimas, disse à agência AFP um socorrista mobilizado no terreno.

O horário e as circunstâncias do acidente não foram referidos pelos bombeiros.

Dezenove pessoas morreram e 24 ficaram feridas em 16 de janeiro, no seguimento de uma colisão entre um autocarro e um camião na área ao redor de Louga, onde ocorreu o acidente de hoje.

Anteriormente, uma colisão entre dois autocarros tinha causado a morte de cerca de 40 pessoas, no dia 08 de janeiro, no centro do país.

A tragédia de 08 de janeiro, atribuída ao rebentamento de um pneu, tinha suscitado uma onda de críticas às autoridades pela incapacidade de fazer cumprir as regras de condução, mas também os regulamentos sobre o estado das viaturas, apesar da multiplicação de acidentes.

O Governo senegalês anunciou imediatamente cerca de 20 medidas, incluindo a proibição de viagens noturnas de autocarros e os pneus usados, mas os profissionais do ramo dos transportes consideram que estas eram inaplicáveis.

Esses acidentes no início do ano revelaram os problemas das estradas no Senegal, como em muitos países africanos, como a degradação dos veículos, uma condução imprudente ou mesmo a corrupção generalizada de agentes responsáveis pelo cumprimento das leis e a emissão da carta de condução.