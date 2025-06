Capturado no Minnesota suspeito de assassínio de congressista norte-americana

A detenção foi o culminar de uma enorme caça ao homem que durou dois dias, na sequência da morte de Melissa Hortman, uma democrata do Minnesota, e do seu marido Mark. O governador do Estado, Tim Walz, classificou o crime como um “assassinato com motivação política”. Melissa Hortman, 55 anos e mãe de dois filhos, foi presidente da Câmara dos Representantes do Minnesota, sendo a proteção do direito uma prioridade.

"Após dois dias de caça ao homem e de duas noites sem dormir, as forças da ordem detiveram Vance Boelter", anunciou o governador de Minnesota, Tim Walz, numa conferência de imprensa no domingo à noite.



Segundo o governador, senador John Hoffman, que também ficou gravemente ferido com nove tiros, foi operado várias vezes durante o fim de semana e "está a recuperar".

"A violência política é abominável e vai contra o tecido moral mais básico da nossa democracia. É fundamental que aqueles que cometem estes atos sejam responsabilizados nos termos da lei", acrescentou.





Boelter pode enfrentar pena de prisão de 40 anos

Boelter é acusado de homicídio e tentativa de homicídio e pode ser condenado a 40 anos de prisão.

Além disso, também um caderno com uma lista de representantes eleitos, incluindo os dois alvos e outras figuras políticas do Estado, foi encontrado dentro do veículo. Os meios de comunicação social locais informaram que entre os nomes se encontravam o Governador do Minnesota, Tim Walz, a congressista Ilhan Omar e o Procurador-Geral do Minnesota, Keith Ellison.

O ataque ocorreu num país cada vez mais dividido, entre o envio de soldados para Los Angeles, para reprimir protestos, o desfile militar promovido pelo presidente norte-americano, em Washington, e as manifestações anti-Trump em todo o país.

Questionado no domingo de manhã por uma jornalista da ABC sobre a situação no Minnesota e se Trump pretendia ligar para Tim Walz, antigo adversário político, o inquilino da Casa Branca respondeu: "É terrível. Acho que ele é um péssimo governador, completamente incompetente. Mas poderia ligar-lhe, assim como poderia ligar a outras pessoas".





Tim Walz frisou ainda que, “".O governador, companheiro de corrida de Kamala Harris nas últimas eleições presidenciais, apelou para que "este ato hediondo" não "se torne a norma"."Esta não pode ser a forma de resolver as nossas diferenças políticas", acrescentou o democrata, que conhecia bem Melissa Hortman.Este duplo ataque a dois responsáveis democratas chocou a classe política daquele estado relativamente tranquilo e causou choque entre as autoridades em todo o país, numa altura de tensão política entre democratas e republicanos.Segundo a polícia,, mas entregou-se pacificamente quando foi interpelado.A Reuters avança que detido tem ligações a ministérios evangélicos e afirmou ser um especialista em segurança com experiência na Faixa de Gaza e em África.Boelter fugiu a pé na madrugada de sábado quando os agentes o confrontaram na casa de Hortman em Brooklyn Park, revelaram as autoridades policiais que apelaram aos residentes na área ficarem em casa.Com base numa informação de que Boelter se encontrava perto da sua casa, na cidade de Green Isle, mais de 20 equipas da SWAT vasculharam a zona, com a ajuda de aviões de vigilância, segundo as autoridades.Nenhum agente da polícia ficou ferido durante a sua detenção e as autoridades disseram que não estavam à procura de outros suspeitos.Tais incidentes vão desde um ataque em 2022 ao marido da antiga presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, em sua casa e um ataque incendiário à casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, em abril.Donald Trump escapou a duas tentativas de homicídio durante a campanha eleitoral, incluindo uma durante um comício, em julho passado, na Pensilvânia.