Capturado o chefe da máfia mais procurado, em fuga há 30 anos

, disse Pasquale Angelosanto, general da polícia nacional dos carabinieri, segundo a agência AGI News.





Matteo Messina Denaro é um dos mafiosos da Cosa Nostra e foi preso, esta segunda-feira de manhã, pelos militares dos Carabinieri em Palermo, na ilha Sicília. A polícia italiana confirmou a informação, citada pela Reuters, adiantando que apanharam o chefe da máfia mais procurado, foragido há três décadas, num hospital privado onde fazia tratamento.

🔴 Le prime immagini di #MatteoMessinaDenaro, arrestato questa mattina a Palermo. pic.twitter.com/ZuBJZYWt7h — RTL 102.5 (@rtl1025) January 16, 2023



À AFP, o general Pasquale Angelosanto afirmou que Denaro foi levado para um local secreto imediatamente após a detenção.







A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, já reagiu à detenção, considerando-a "uma grande vitória para o Estado que mostra que nunca desiste diante da máfia".







"Após o aniversário da prisão de Totò Riina, outro chefe do crime organizado, Matteo Messina Denaro, é levado à justiça", escreveu a governante no Twitter.







Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata, Matteo Messina Denaro, viene assicurato alla giustizia. pic.twitter.com/8d6sHaDloK — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 16, 2023

Numa outra mensagem, na rede social, a chefe de Governo agradeceu às "forças policiais e, em particular, aos Ros dei Carabinieri", ao procurador nacional antimáfia e ao procurador de Palermo pela "detenção do expoente mais significativo do crime mafioso".







Denaro foi condenado a prisão perpétua, num julgamento no qual não esteve presente, pelos assassinatos, em 1992, de dois procuradores antimáfia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Na altura, foi também condenado a prisão perpétua pelo envolvimento nos ataques com bomba em Florença, Roma e Milão, que mataram dez pessoas no ano seguinte.





Em 1993, Denaro terá ajudado a organizar o rapto de uma criança de 12 anos, Giuseppe Di Matteo, numa tentativa de dissuadir o pai a depor contra a máfia, indicam ainda os promotores, citados pela Reuters. O rapaz terá sido mantido em cativeiro durante dois anos antes de ser estrangulado e queimado com ácido.





Denaro, apelidado de 'Diabolik', já foi considerado o candidato a chefe dos chefes da máfia siciliana, após as mortes de Bernardo Provenzano, em 2016, e Salvatore Riina, em 2017. O Guardian refere que as autoridades acreditam que o chefe mafioso agora detido era há muito protegido por maçons poderosos na província siciliana de Trapani.



O homem com agora 60 anos - que uma vez afirmou que encheu "um cemitério sozinho" - aparentemente conseguiu um estilo de vida luxuoso depois de fugir, graças a ajudas de vários banqueiros.







Em setembro de 2022, a polícia afirmou que o chefe da máfia ainda daria ordens na zona de Trapani, Sicília ocidental, o seu reduto regional, apesar de estar há muito desaparecido. Esta detenção ocorre numa altura em que se intensificam as investigações contra o crime organizado levadas a cabo pelos procuradores de Palermo, Maurizio de Lucia e Paolo Guido.







VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL — Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023







A tentativa para localizar Denaro foi dificultada pela quase completa ausência de fotografias recentes. Com apenas algumas fotos de identidade tiradas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, as autoridades italianas reconstruíram a aparência digitalmente, usando a mais recente tecnologia de computador e informações fornecidas pelos membros apanhados da Máfia. Alguns informadores, contudo, revelaram às autoridades que o chefe teria realizado uma cirurgia plástica facial para ocultar a identidade, enquanto outros afirmaram que terá removido as impressões digitais.



Por causa disso, durante anos, dezenas de pessoas foram presas inocentemente por identidade equivocada. Em 2019, a polícia militar dos Carabinieri invadiu um hospital siciliano para prender um homem de Castelvetrano que estava em recuperação na unidade de neurologia.