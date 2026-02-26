Capturado o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do Rio de Janeiro

"A ação visa desmantelar uma organização criminosa armada e transnacional, especializada no comércio ilegal de cigarros por meio do domínio de regiões e da imposição de violência e de medo", indicou, em comunicado, a Polícia Federal.

Capturado na sua residência em Cabo Frio, Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, estava foragido, na sequência de um mandado de prisão em aberto emitido pela Justiça Federal. Na sua casa foi detido ainda um Polícia Militar que fazia de segurança privada de Adilsinho.

Adilson Oliveira Coutinho Filho é apontado como alegado mandante de homicídios e estava identificado como integrante da cúpula do jogo do bicho (lotaria ilegal) no Rio de Janeiro.

De acordo com a imprensa local, é ainda patrono da escola de samba Académicos do Salgueiro, uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro que desfila anualmente no Sambódromo no Carnaval carioca.

Adilsinho foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde serão cumpridos os procedimentos legais relacionados com a prisão, seguindo posteriormente para o sistema prisional.