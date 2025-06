Caracas anuncia novo voo proveniente do México com 253 venezuelanos repatriados pelos Estados Unidos

Cabello disse em que um avião das linhas aéreas venezuelanas voará para o México, de onde trará 253 migrantes, 17 dos quais crianças, em declarações na Venezolana de Televisión (VTV, canal público de televisão),

O ministro do Interior queixou-se da "desorganização" das autoridades norte-americanas, que, segundo ele, anunciaram na passada terça-feira um voo com 239 migrantes com destino à Venezuela, mas acabaram por embarcar apenas 130 pessoas.

"Lá nos Estados Unidos eles continuam com a sua desordem. Disseram-nos que 239 iam chegar na terça-feira e passaram-nos uma lista. De repente, quando se esperam 239, quando se tinha preparado a logística para 239, só enviam 130. Porque é que são tão desorganizados?", disse.

No dia em causa, as autoridades venezuelanas anunciaram através da VTV que um grupo de 135 migrantes venezuelanos estaria para chegar num avião proveniente dos Estados Unidos e mais tarde, atualizaram o número para 130.

No dia seguinte, esta quarta-feira, um total de 152 emigrantes venezuelanos que estavam nos Estados Unidos regressaram ao país de origem num voo proveniente das Honduras, informaram ainda as autoridades do país caribenho nas redes sociais.

De acordo com dados oficiais venezuelanos, mais de 5.600 nacionais do país que estavam no exterior, principalmente nos Estados Unidos e no México, regressaram à Venezuela.

A maioria dos emigrantes que chegaram ao país foi deportada pela Administração norte-americana de Donald Trump desde fevereiro passado, na sequência de um acordo assinado em janeiro por Caracas e Washington, que se mantêm com relações diplomáticas totalmente cortadas desde 2019.