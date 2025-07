Caracas continua sem reaver dinheiro retido no Novo Banco

DR

Os fundos foram retidos pelo banco privado em 2019, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino, mas em 2023 o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa proferiu decisão favorável ao governo de Nicolás Maduro.



A diplomata não esclarece se a razão para o bloqueio se deve ao Novo Banco, ao Governo ou às sanções internacionais, mas garante que as relações com Portugal são neste momento "cordiais", sublinhando que as tensões do passado - como o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino por Portugal - estão ultrapassadas.



Na primeira entrevista enquanto embaixadora da Venezuela em Portugal, Mary Flores rejeita que o país de Símon Bolívar esteja profundamente dividido e acusa a extrema-direita, liderada por figuras opositoras como María Corina Machado, Leopoldo López e Juan Pablo Guanipa, de "desestabilizar" e promover a violência no país.



A representante de Caracas em Lisboa garante também que o país tem em marcha políticas para promover o regresso de venezuelanos à terra natal, numa altura em que seis milhões estão fora do país como migrantes ou refugiados, segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.



