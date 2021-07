Caracas pede roteiro de cooperação ao Tribunal Penal Internacional

O pedido, segundo o Procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, foi feito através de "uma carta de boas-vindas ao novo Procurador do TPI, Karim Khan", na qual solicita "uma primeira reunião de trabalho para estabelecer uma folha de rota [roteiro] e um marco de referência".

"Reiterámos, em nome do Ministério Público, a irrestrita disposição da República Bolivariana da Venezuela, a continuar cooperando com o trabalho do gabinete do procurador", explica Tarek William Saab em um comunicado.

No documento explica-se que "na missiva enviada é feita uma referência aos relatórios apresentados" por Caracas "nos últimos nove meses, no âmbito do Exame Preliminar do chamado caso Venezuela I".

Os relatórios, solicitados à Venezuela desde 02 de outubro, acrescentou, demonstram que a posição a posição de Caracas tem sido sempre a de cooperar com o Gabinete do Procurador.

Em dezembro de 2020, a então procuradora do Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, divulgou um relatório no qual afirmou que "existe fundamento razoável para acreditar que na Venezuela se cometeram crimes que lesam a humanidade".

No documento, publicado na página do TPI, em castelhano, explica-se que as conclusões têm por base um exame preliminar aberto em 2018 pelo Ministério Público, para analisar as denúncias recebidas.

"O Ministério Público concluiu a sua análise de competência material em relação à situação na Venezuela. Depois de uma avaliação detalhada e a análise das informações disponíveis, o MP concluiu que há fundamento razoável para acreditar que se cometeram crimes sob a jurisdição do Tribunal na Venezuela, desde pelo menos abril de 2017", pode ler-se.