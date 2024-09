Caravana com diplomatas, incluindo português, alvo de ataque no Paquistão

Neste ataque, um polícia morreu e quatro ficaram feridos.







O Presidente da República já reagiu, dizendo que "lamenta e condena o incidente ocorrido hoje no Paquistão, com o ataque a uma caravana incluindo diplomatas de vários países, nomeadamente o Embaixador de Portugal naquele país".



O Presidente da República já falou com o nosso diplomata, "assegurando-se que nada sofreu e exprimindo a sua solidariedade", assegurou, em nota no site da Presidência da República.