"Carbono negro" está a acelerar o degelo no Ártico

A redução do gelo polar na região do Ártico, entre 2013 e 2019, permitiu que o tráfego marítimo aumentasse 25 por cento e prevê-se que a tendência seja para aumentar ainda mais. Mas o alargamento das rotas marítimas nesta região polar não se deve apenas ao aquecimento global. E o problema é que continua a agravar-se.

poluente atmosférico formado pela combustão incompleta de combustíveis fósseis, madeira (formando fuligem) ou biomassa. Segundo uma investigação do

O conhecido “black carbon” é um. Segundo uma investigação do Journal of Geophysical Research: Atmospheres , o carbono negro é considerado o segundo poluente que mais contribui para o aquecimento global, sendo que o seu efeito equivale a dois terços do dano causado pelo dióxido de carbono – o que o torna mais perigoso que o metano.

Se a crise climática favorece a passagem de mais navios, o aumento de tráfego nestas águas leva ao aumento da emissão de gases de escape poluentes. De acordo com o Guardian





À semelhança de outros agentes poluentes, quando o carbono negro ou fuligem se agrega à neve ou gelo, o processo de degelo acelera, visto que a neve poluída e mais escura absorve mais calor.





As emissões de carbono negro na região do Ártico reduzem significativamente a capacidade de o gelo marinho refletir o calor, intensificando assim o derretimento do gelo e contribuindo para o aumento do aquecimento.