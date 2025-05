Cardeais reuniram-se pela última vez antes de 133 votantes se fecharem na Capela Sistina

Foto: Fabio Frustaci - ANSA via EPA

Lamentam constatar que não houve progresso para favorecer os processos de paz na Ucrânia, no Médio Oriente e em muitas outras partes do mundo. Lamentam ainda que não haja preocupação pela população civil.



Os cardeais apelam a todas as partes em conflito em todas as regiões que seja alcançado um cessar fogo rápido, sem pré condições e duradouro.



Aos católicos pedem orações intensas para a paz.



Na véspera do arranque do Conclave, o cardeal timorense Virgílio do Carmo garante que oficialmente ainda não há uma lista de candidatos. É o primeiro cardeal católico de Timor-Leste e é o atual arcebispo de Díli.