Agora, segue-se o conclave e depois, a espera pelo fumo branco.





O primeiro sinal de fumo do conclave papal deverá sair da Capela Sistina a partir das 19:00 desta quarta-feira (18:00 hora de Portugal continental), anunciou hoje o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.





O conclave para a eleição do novo Papa terá início amanhã, no Vaticano, com 133 cardeais eleitores de todo o mundo reunidos na Capela Sistina para escolher o 267.º pontífice da Igreja Católica.