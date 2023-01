Cargueiro com bandeira do Togo intercetado com 4,5 toneladas de cocaína em Espanha

Um cargueiro com bandeira do Togo e proveniente da América Latina foi intercetado, terça-feira, ao largo das Ilhas Canárias com 4,5 toneladas de cocaína, anunciou hoje a polícia espanhola, adianta a AFP.