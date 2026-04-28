Carlos III no Congresso. Relação entre Reino Unido e EUA "é eterna, insubstituível, inquebrável"

(em atualização)





Rei Carlos III começou por “agradecer ao povo americano por nos receberem nos Estados Unidos para marcar esta data tão importante da Declaração da Independência”.



“Estamos em tempos de grandes incertezas, de conflitos na Europa, no Médio Oriente. O que traz imensos desafios à comunidade internacional, cujo impacto se sente nas comunidades e nos nossos países”.



Recordando a tentativa de ataque a Donald Trump, no fim de semana, o monarca afirmou que “tais atos de violência nunca serão bem sucedidos”.



“Sejam quais forem as nossas diferenças, desentendimentos, continuamos unidos no nosso compromisso de manter a Democracia, de proteger todos os nossos povos do mal e salientar a coragem daqueles que diariamente arriscam a vida ao serviço dos nossos países”.



“Aqui estou hoje com o maior respeito pelo Congresso dos Estados Unidos”, afirmou recordando que a mãe, a Rainha Isabel II, esteve também no Congresso em 1991.



Apesar das diferenças, Carlos III reconheceu que as duas nações “têm a mesma mentalidade” e “conseguiram sempre caminhar lado a lado”.



“A ligação entre o Reino Unido e os Estados Unidos é eterna, insubstituível, inquebrável”, reafirmou.



Os fundadores dos Estados Unidos eram, nas palavras do monarca, “rebeldes com causa, muito imaginativos”.

