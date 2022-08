"Carne para canhão". Invasão da Ucrânia expõe discriminação étnica na Rússia

Os direitos das minorias e os alegados maus-tratos contra a população falante de russo na Ucrânia estão, de acordo com o Kremlin, no centro da chamada “operação militar especial” russa na Ucrânia.Vladimir Putin tem reiterado que a “russofobia" além-fronteiras contra os falantes de russo é uma das razões que levou à invasão do país vizinho, para além do objetivo de “desnazificar” a Ucrânia.“Está a ficar claro que muitos dos soldados que estão a morrer são das repúblicas mais pobres de ‘minoria étnica’, como Buriácia, Calmúquia e Daguestão”, disse Pavel Luzin, especialista militar russo, ao The Guardian Até ao início de julho, pelo menos 4238 soldados russos terão morrido na guerra da Ucrânia, segundo número do. Destes, estima-se que 225 são da República do Daguestão, 185 da República da Buriácia e 66 da República de Tuva.

A Rússia está dividida em 85 regiões, 22 das quais são repúblicas, originalmente criadas como regiões para representar áreas de etnia não russa.

Luzin explica que os escalões mais baixos do exército russo são maioritariamente compostos por jovens destas repúblicas, que se alistam principalmente por razões financeiras.“Essa estratificação socioeconómica tem uma tradição de longo prazo nas forças armadas russas, porque os jovens das cidades com educação relativamente boa servem noutros ramos militares, mas a infantaria é composta por soldados com pouco educação de famílias e regiões pobres”, afirmou Luzin à Al Jazeera

Soldados das minorias são “carne para canhão” para Putin

As comunidades minoritárias têm-se manifestado contra a guerra na Ucrânia e a maioria destes soldados mostra pouca motivação para defender o país, já que se alistaram apenas por motivos económicos.Logo após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro, foi criada a, a primeira organização pela paz dirigida por líderes de minorias étnicas.Para além de pedir maior autonomia de Moscovo, o grupo publica vídeos anti-guerra e ajuda soldados a conseguirem escapar da linha da frente da batalha.“Os soldados e as suas famílias estão sempre a escrever-nos, dizem que não querem lutar, mas há muitos obstáculos pelo caminho., disse Victoria Maladaeva, da, à

“Sabemos que não podemos influenciar Vladimir Putin diretamente, mas quanto menos carne para canhão ele tiver à sua disposição, mais cedo essa guerra terminará”, disse Maladaeva.